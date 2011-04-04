RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1348134913501351

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 105
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
31%
33
В чотирьох
12%
13
В трьох
9%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:У Украинской Альфы нет и не может быть бизнеса в рашке. У нее нет материнской структуры в рашке, нет никакого руководства, прмог оили непрямого, в рашке, и давно не осталось даже никаких связей с российской альфой. И, к слову, санкции на рашкованский бизнес группы не оказал никакого влияния на украинский банк, в отличие от дочек российских госбанков. Да, Юникредит групп и ЕБРР занимают суммарно, емнип, не более 15%, до процента миноратарии (в том числе из Украины) тем не менее они есть.


Да хватит уже дитя малого из себя ....

Как мы оцениваем надежность банка?!!! Не по показателям его 100500 раз распрекрасным, а по СОБСТВЕННИКУ!!!
Если завтра в стране БЕДА, или у этого банка БЕДА, то будет ли его спасать СОБСТВЕННИК?!!!!

Вот главный вопрос!

Так кто, блин горелый, у трижды "украинской" Альфы СОБСТВЕННИК?!!!

РОССИЙКИЙ БИЗНЕС!!!!

На него надежда, что в случае "пушного зверька" он спасет свою дочьку.

И надежность именно российского собственника, глубоко интегрированного в росиянский олигархат и маскирующийся под "международное сотрудничество" нас и интересует.

Хватит уже самому себе врать!
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 15 гру, 2021 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 24.07.10
Подякував: 373 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:29

  Kripo написав:
  Успіх написав:Я вже бачу наступного "Стіва Джопса", чи "Джека Ма")) - який придумає/створить контору(раз банкам цим займатись не цікаво) накшталт "швидкогші", які б мали всі доки/ліцензію від НБУ - і до яких, зайшовши простий/пересічний з паспортом/індитифікаційним, сівши за столик до дівчини, погортавши "меню" - просто і легко прикупив пару різних акцій, трохи ОВДП, а решту добрав трохи якоїсь крипти :wink: :D

Тому, нові бізнеса так і створюються на "допомозі людям/надання різних послуг" за невелику мзду! :mrgreen:

Бо онлайн платформи - це трохи "не те"!


В Германии такой брокер есть - Trade Republic Bank GmbH. Со всеми лицензиями и со всеми проверками, берет по евре за сделку, быстро вводишь бабло, мгновенно выводишь. Программку в онлайн качаешь, там "меню".

Из Украины можно через Монобанк работать - они дают свифт счет английский - бесплатные переводы по Европе (и туда и обратно) в евро, сейчас вот десять штук € в Украину перевел, за 0€.


"Тем не менее, есть некоторые требования, которые должны быть выполнены, чтобы открыть счет Торговой Республики. С одной стороны, клиент должен иметь смартфон с операционной системой iOS или Android. С другой стороны, европейский номер мобильного телефона, а также банковский счет SEPA, должны быть доступны. Кроме того, инвестор должен быть законного возраста и иметь постоянное место жительства в Германии, а также облагаться налогом в Германии." - это по Trade Republic Bank GmbH
alibob
 
Повідомлень: 172
З нами з: 31.01.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:34

Re: Байки про банки і не тільки....

  alibob написав:а также банковский счет SEPA, должны быть доступны. Кроме того, инвестор должен быть законного возраста и иметь постоянное место жительства в Германии, а также облагаться налогом в Германии." - это по Trade Republic Bank GmbH


SEPA делаем через монобанк, остальные я и не смотрели, так как я здесь автоматически прохожу под требование. Так что упс ... сорян. :oops:

а другие типа этого https://www.trusted-broker-reviews.com/ru/libertex/ , мой приятель его использовал. Тут вроде нет ограничений, только бабло заводи, на сколько он правда надежный я ХЗ.

или Trading 212, Investing.com, MetaTrader 4 ?
Но по ним нет никакого опыта.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 24.07.10
Подякував: 373 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:57

  Kripo написав:Хватит уже самому себе врать!

Гітлєр капут! Кроля на палю! :)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29831
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2134 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Да хватит уже дитя малого из себя ....

Как мы оцениваем надежность банка?!!! Не по показателям его 100500 раз распрекрасным, а по СОБСТВЕННИКУ!!!
Если завтра в стране БЕДА, или у этого банка БЕДА, то будет ли его спасать СОБСТВЕННИК?!!!!

Вот главный вопрос!

Так кто, блин горелый, у трижды "украинской" Альфы СОБСТВЕННИК?!!!

РОССИЙКИЙ БИЗНЕС!!!!

Ну так и вы из себя дите тоже не стройте. Укажите в структуре собственников хоть одно юрлицо-резидента рф.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30642
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 7366 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Ну так и вы из себя дите тоже не стройте. Укажите в структуре собственников хоть одно юрлицо-резидента рф.


https://old.alfabank.ua/ru/investor-relations/structure
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BD%D0%B0)

волшебство интернета!


Или мы сейчас будем запинаюсь и краснея рассказывать, что Фридман не 11-тый богатейший олигарх России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B0 а дескать "украинец" и "гражданин Израеля"?!! :wink:

Как и остальная гоп-компания?!! Герман Хан вон даже оружие в Украине получил, два раза, так что, тюменьнефть теперь стала из Винницы?

Или бизнессы у них не в росиюшке?!!

Или они не дружки путинской компании?!!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 24.07.10
Подякував: 373 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:19

  Kripo написав:
  Faceless написав:Ну так и вы из себя дите тоже не стройте. Укажите в структуре собственников хоть одно юрлицо-резидента рф.


https://old.alfabank.ua/ru/investor-relations/structure
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BD%D0%B0)

волшебство интернета!


Или мы сейчас будем запинаюсь и краснея рассказывать, что Фридман не 11-тый богатейший олигарх России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B0 а дескать "украинец" и "гражданин Израеля"?!! :wink:

Как и остальная гоп-компания?!! Герман Хан вон даже оружие в Украине получил, два раза, так что, тюменьнефть теперь стала из Винницы?

Или бизнессы у них не в росиюшке?!!

Или они не дружки путинской компании?!!

Про конечных бенефициаров долго искать и не надо, все есть в данных НБУ
Вы говорили, что собственник якобы российский бизнес, и в случае чего, именно ему придется "спасать" банк. Назовите, пожалуйста, какую именно компанию в структуре собственности вы имели ввиду, из какого именно бизнеса рф по вашему должны идти деньги в украинский банк? Из Киевстара, кстати, не будет? :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30642
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 7366 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 1348134913501351
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 232372
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 93801
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 27416
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19676)
15.12.2021 16:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.