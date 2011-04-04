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Faceless написав:У Украинской Альфы нет и не может быть бизнеса в рашке. У нее нет материнской структуры в рашке, нет никакого руководства, прмог оили непрямого, в рашке, и давно не осталось даже никаких связей с российской альфой. И, к слову, санкции на рашкованский бизнес группы не оказал никакого влияния на украинский банк, в отличие от дочек российских госбанков. Да, Юникредит групп и ЕБРР занимают суммарно, емнип, не более 15%, до процента миноратарии (в том числе из Украины) тем не менее они есть.
Да хватит уже дитя малого из себя ....
Как мы оцениваем надежность банка?!!! Не по показателям его 100500 раз распрекрасным, а по СОБСТВЕННИКУ!!! Если завтра в стране БЕДА, или у этого банка БЕДА, то будет ли его спасать СОБСТВЕННИК?!!!!
Вот главный вопрос!
Так кто, блин горелый, у трижды "украинской" Альфы СОБСТВЕННИК?!!!
РОССИЙКИЙ БИЗНЕС!!!!
На него надежда, что в случае "пушного зверька" он спасет свою дочьку.
И надежность именно российского собственника, глубоко интегрированного в росиянский олигархат и маскирующийся под "международное сотрудничество" нас и интересует.
Хватит уже самому себе врать!
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 15 гру, 2021 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Я вже бачу наступного "Стіва Джопса", чи "Джека Ма")) - який придумає/створить контору(раз банкам цим займатись не цікаво) накшталт "швидкогші", які б мали всі доки/ліцензію від НБУ - і до яких, зайшовши простий/пересічний з паспортом/індитифікаційним, сівши за столик до дівчини, погортавши "меню" - просто і легко прикупив пару різних акцій, трохи ОВДП, а решту добрав трохи якоїсь крипти
Тому, нові бізнеса так і створюються на "допомозі людям/надання різних послуг" за невелику мзду!
Бо онлайн платформи - це трохи "не те"!
В Германии такой брокер есть - Trade Republic Bank GmbH. Со всеми лицензиями и со всеми проверками, берет по евре за сделку, быстро вводишь бабло, мгновенно выводишь. Программку в онлайн качаешь, там "меню".
Из Украины можно через Монобанк работать - они дают свифт счет английский - бесплатные переводы по Европе (и туда и обратно) в евро, сейчас вот десять штук € в Украину перевел, за 0€.
"Тем не менее, есть некоторые требования, которые должны быть выполнены, чтобы открыть счет Торговой Республики. С одной стороны, клиент должен иметь смартфон с операционной системой iOS или Android. С другой стороны, европейский номер мобильного телефона, а также банковский счет SEPA, должны быть доступны. Кроме того, инвестор должен быть законного возраста и иметь постоянное место жительства в Германии, а также облагаться налогом в Германии." - это по Trade Republic Bank GmbH
alibob написав:а также банковский счет SEPA, должны быть доступны. Кроме того, инвестор должен быть законного возраста и иметь постоянное место жительства в Германии, а также облагаться налогом в Германии." - это по Trade Republic Bank GmbH
SEPA делаем через монобанк, остальные я и не смотрели, так как я здесь автоматически прохожу под требование. Так что упс ... сорян.
Как и остальная гоп-компания?!! Герман Хан вон даже оружие в Украине получил, два раза, так что, тюменьнефть теперь стала из Винницы?
Или бизнессы у них не в росиюшке?!!
Или они не дружки путинской компании?!!
Про конечных бенефициаров долго искать и не надо, все есть в данных НБУ Вы говорили, что собственник якобы российский бизнес, и в случае чего, именно ему придется "спасать" банк. Назовите, пожалуйста, какую именно компанию в структуре собственности вы имели ввиду, из какого именно бизнеса рф по вашему должны идти деньги в украинский банк? Из Киевстара, кстати, не будет?