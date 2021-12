Додано: Сер 15 гру, 2021 16:32

Faceless написав: Назовите, пожалуйста, какую именно компанию в структуре собственности вы имели ввиду, из какого именно бизнеса рф по вашему должны идти деньги в украинский банк?

оп-ля:В ноябре 2005 года была впервые раскрыта структура собственности «Альфа-Групп»: контролирующая консорциум компания — ABH Financial Limited в свою очередь принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании ABH Holdings, в которой 77,07% акций владеют бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв. При этом отмечалось[30], что ни один из них не владеет и не контролирует 50% акций или более.В дальнейшем материнской структурой консорциума стала гибралтарская CTF Holdings Ltd., которая через цепочку офшоров контролирует активы «Альфа-Групп». При этом есть некоторые данные, что более 40 % CTF Holdings принадлежит непосредственно Михаилу Фридману, также крупные пакеты акций принадлежат обозначенным выше двум лицам — исполнительному директору ТНК-BP Герману Хану и председателю совета директоров «А1 Групп» Алексею Кузьмичёву[30].«Альфа-Групп» имеет доли владения в следующих компаниях и совместных предприятиях:ABH Holdings S.A. — частная инвестиционная холдинговая компания со штаб-квартирой в Люксембурге, инвестирующая в банковские группы в странах СНГ и Европы, включая:[31]ABH Financial Limited, работает в основном через Альфа-банк (Россия) — 100-процентный коммерческий и инвестиционный банк и один из крупнейших частных банков РоссииАльфа-банк (Украина), входящий в десятку крупнейших украинских банковAlfa Capital Markets, финансовая дочерняя компания на Кипре.«А1» (до 2005 года именовалась «Альфа-Эко») — инвестиционная компания, была основана в 1989 году в качестве первой и основной структуры консорциума. Работает в качестве самостоятельного и главного инвестиционного подразделения группы, за свою историю реализовала более 30 масштабных проектов в РФ и СНГ, многие из которых вошли в состав головной компании. С 2009 года начала работу с проблемными активами Альфа-банка на сумму более $1 млрд, полученными после реструктуризации задолженностей[32], также интересуясь недооценёнными непубличными активами с различными рисками (корпоративными, финансовыми, юридическими, административными[33]). Владеет автодилером «Независимость» (50 %), сетями кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» (55,66 %) (по 2017 год[34]), ИТ-компанией «Систематика»[35]. Короткий промежуток времени владела пакетом акций производителя мяса индейки «Евродон» (40 %)[36].Телекоммуникационная компания Altimo (владеет 47,9 % в компании Veon[источник не указан 595 дней], контролирующей «Вымпел-Коммуникации», Wind Telecom[37]);«АльфаСтрахование».Федеральная сеть многопрофильных медицинских центров «Альфа — Центр Здоровья».Управляющая компания «Альфа-Капитал».Венчурный фонд «Русские Технологии».Группа «Росводоканал».IDS Borjomi — крупнейший производитель минеральных вод в Восточной Европе.Также группе принадлежат доли в следующих компаниях:X5 Retail Group (47,8 %), владеющей торговыми сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель»;автодилерском холдинге «Независимость» (49,95 %)[38];Киевстар и турецких ребят я из списка удалил, это всего 3 компании не в России...Продолжим?!!Или хватит уже?!Что бы мы на личности не переходили, сразу скажу, я как Вас и как модератора и как человека уважаю, всегда плюсую.Но что Вы сейчас хотите сказать?!Если технически то бабло перельют через ABH Holdings S.A. он владеет как российской альфой так и украинской, у российской альфы только прибыль за прошлый год больше чем все активы украинской дочки.Это так, к маштабу экономик.