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Faceless написав:У Украинской Альфы нет и не может быть бизнеса в рашке. У нее нет материнской структуры в рашке, нет никакого руководства, прмог оили непрямого, в рашке, и давно не осталось даже никаких связей с российской альфой. И, к слову, санкции на рашкованский бизнес группы не оказал никакого влияния на украинский банк, в отличие от дочек российских госбанков. Да, Юникредит групп и ЕБРР занимают суммарно, емнип, не более 15%, до процента миноратарии (в том числе из Украины) тем не менее они есть.
Да хватит уже дитя малого из себя ....
Как мы оцениваем надежность банка?!!! Не по показателям его 100500 раз распрекрасным, а по СОБСТВЕННИКУ!!! Если завтра в стране БЕДА, или у этого банка БЕДА, то будет ли его спасать СОБСТВЕННИК?!!!!
Вот главный вопрос!
Так кто, блин горелый, у трижды "украинской" Альфы СОБСТВЕННИК?!!!
РОССИЙКИЙ БИЗНЕС!!!!
На него надежда, что в случае "пушного зверька" он спасет свою дочьку.
И надежность именно российского собственника, глубоко интегрированного в росиянский олигархат и маскирующийся под "международное сотрудничество" нас и интересует.
Хватит уже самому себе врать!
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 15 гру, 2021 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Я вже бачу наступного "Стіва Джопса", чи "Джека Ма")) - який придумає/створить контору(раз банкам цим займатись не цікаво) накшталт "швидкогші", які б мали всі доки/ліцензію від НБУ - і до яких, зайшовши простий/пересічний з паспортом/індитифікаційним, сівши за столик до дівчини, погортавши "меню" - просто і легко прикупив пару різних акцій, трохи ОВДП, а решту добрав трохи якоїсь крипти
Тому, нові бізнеса так і створюються на "допомозі людям/надання різних послуг" за невелику мзду!
Бо онлайн платформи - це трохи "не те"!
В Германии такой брокер есть - Trade Republic Bank GmbH. Со всеми лицензиями и со всеми проверками, берет по евре за сделку, быстро вводишь бабло, мгновенно выводишь. Программку в онлайн качаешь, там "меню".
Из Украины можно через Монобанк работать - они дают свифт счет английский - бесплатные переводы по Европе (и туда и обратно) в евро, сейчас вот десять штук € в Украину перевел, за 0€.
"Тем не менее, есть некоторые требования, которые должны быть выполнены, чтобы открыть счет Торговой Республики. С одной стороны, клиент должен иметь смартфон с операционной системой iOS или Android. С другой стороны, европейский номер мобильного телефона, а также банковский счет SEPA, должны быть доступны. Кроме того, инвестор должен быть законного возраста и иметь постоянное место жительства в Германии, а также облагаться налогом в Германии." - это по Trade Republic Bank GmbH
alibob написав:а также банковский счет SEPA, должны быть доступны. Кроме того, инвестор должен быть законного возраста и иметь постоянное место жительства в Германии, а также облагаться налогом в Германии." - это по Trade Republic Bank GmbH
SEPA делаем через монобанк, остальные я и не смотрели, так как я здесь автоматически прохожу под требование. Так что упс ... сорян.
Как и остальная гоп-компания?!! Герман Хан вон даже оружие в Украине получил, два раза, так что, тюменьнефть теперь стала из Винницы?
Или бизнессы у них не в росиюшке?!!
Или они не дружки путинской компании?!!
Про конечных бенефициаров долго искать и не надо, все есть в данных НБУ Вы говорили, что собственник якобы российский бизнес, и в случае чего, именно ему придется "спасать" банк. Назовите, пожалуйста, какую именно компанию в структуре собственности вы имели ввиду, из какого именно бизнеса рф по вашему должны идти деньги в украинский банк? Из Киевстара, кстати, не будет?
В ноябре 2005 года была впервые раскрыта структура собственности «Альфа-Групп»: контролирующая консорциум компания — ABH Financial Limited в свою очередь принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании ABH Holdings, в которой 77,07% акций владеют бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв. При этом отмечалось[30], что ни один из них не владеет и не контролирует 50% акций или более.
В дальнейшем материнской структурой консорциума стала гибралтарская CTF Holdings Ltd., которая через цепочку офшоров контролирует активы «Альфа-Групп». При этом есть некоторые данные, что более 40 % CTF Holdings принадлежит непосредственно Михаилу Фридману, также крупные пакеты акций принадлежат обозначенным выше двум лицам — исполнительному директору ТНК-BP Герману Хану и председателю совета директоров «А1 Групп» Алексею Кузьмичёву[30].
«Альфа-Групп» имеет доли владения в следующих компаниях и совместных предприятиях:
ABH Holdings S.A. — частная инвестиционная холдинговая компания со штаб-квартирой в Люксембурге, инвестирующая в банковские группы в странах СНГ и Европы, включая:[31] ABH Financial Limited, работает в основном через Альфа-банк (Россия) — 100-процентный коммерческий и инвестиционный банк и один из крупнейших частных банков России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BD%D0%BA
Альфа-банк (Украина), входящий в десятку крупнейших украинских банков
Alfa Capital Markets, финансовая дочерняя компания на Кипре. «А1» (до 2005 года именовалась «Альфа-Эко») — инвестиционная компания, была основана в 1989 году в качестве первой и основной структуры консорциума. Работает в качестве самостоятельного и главного инвестиционного подразделения группы, за свою историю реализовала более 30 масштабных проектов в РФ и СНГ, многие из которых вошли в состав головной компании. С 2009 года начала работу с проблемными активами Альфа-банка на сумму более $1 млрд, полученными после реструктуризации задолженностей[32], также интересуясь недооценёнными непубличными активами с различными рисками (корпоративными, финансовыми, юридическими, административными[33]). Владеет автодилером «Независимость» (50 %), сетями кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» (55,66 %) (по 2017 год[34]), ИТ-компанией «Систематика»[35]. Короткий промежуток времени владела пакетом акций производителя мяса индейки «Евродон» (40 %)[36]. Телекоммуникационная компания Altimo (владеет 47,9 % в компании Veon[источник не указан 595 дней], контролирующей «Вымпел-Коммуникации», Wind Telecom[37]); «АльфаСтрахование». Федеральная сеть многопрофильных медицинских центров «Альфа — Центр Здоровья». Управляющая компания «Альфа-Капитал». Венчурный фонд «Русские Технологии». Группа «Росводоканал». IDS Borjomi — крупнейший производитель минеральных вод в Восточной Европе.
Также группе принадлежат доли в следующих компаниях:
То, к чему вы так долго-долго шли, не уверен, что сами в итоге поняли. Что это весьма крупная группа, у которой хотя у значителоьная доля разнообразных бизнесов в рф, тем не менее, далеко не вся, в том числе и в Украине (кроме банков) - тот же Киевстар и Моршинская например. И на фоне всего этого АБУ - весьма небольшой. При этом: структура собственности АБУ хорошо изолирована, у него нет ни одной промежуточной компании-собственника в рф, нет финансовой зависимости или подчиненности никакой российской структуре. Чисто теоретически, если наступит одновременно два события: проблемы у АБУ и проблемы у всего сегмента бизнеса группы в рф - действительно, АБУ может оказаться без должной поддержки. В целом же, никакой прямой зависомсти у АБУ от бизнеса в рф нет, юридически это такая же евродочка, как Райф, Сиб и Агриколь. В отличие от Сбера, Проминвеста и Форварда (остальные вроде сдохли). Потому разница с ними у АБУ есть, и большая. Кроме того, Альфу активно развивают, холдинг 10% капитала Юникредиту за УкрСоц отвалил не от нечего делать, все эти их потуги с Сенсом, Спартой и прочим - это тоже вливания капитала