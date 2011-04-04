|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:11
Faceless написав:
При этом: структура собственности АБУ хорошо изолирована, у него нет ни одной промежуточной компании-собственника в рф, нет финансовой зависимости или подчиненности никакой российской структуре.
Вырви глаз просто!
Да посмотрите Вы на схему собственности, как это АБУ "изолирована"?!!
Божья роса просто!
АБУ на 100% принадлежит ABH Holdings S.A., которой ТАКЖЕ принадлежит Альбанк российский, как это "нет финансовой зависимости или подчиненности никакой российской структуре" если ABH Holdings S.A. просто принадлежит российским олигархам?!!!
Еще раз, если в Украине будут проблемы или у АБУ будут проблемы, то мы не на Морошинскую с Киевстаром надеемся, а надеемся мы на ABH Holdings S.A., которому принадлежит в том числе Альфaбанк российский, и на добрую волю российских олигархов из Альфа-Групп, что они перельют бабло из своего российского бизнеса в АБУ!
И вот эти вот "бизнесы не в России", это для нас много, Киевстар, АБУ, для нашего маштаба, а для маштаба группы это сколько?! 10%?! Все АКТИВЫ АБУ меньше прибыли российкой Альфы за год!
Альфа-группа российская!
Oсновной бизнес там, ну хватит уже!
И плевать я хотел, извините, с высокой колокольни, на вот эти все "юридически это такая же евродочка" тонкости, принципиальный вопрос - владельцы, СОБСТВЕННИКИ помогут или нет?!!
Закончили?!
-
Kripo
-
-
- Повідомлень: 1228
- З нами з: 24.07.10
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 гру, 2021 18:16
Stringer написав:
попкорн в студию
Kripo написав:
Вырви глаз просто!
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 15 гру, 2021 18:20, всього редагувалось 1 раз.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29832
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2134 раз.
- Подякували: 2236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 гру, 2021 18:20
Kripo написав:
АБУ на 100% принадлежит ABH Holdings S.A., которой ТАКЖЕ принадлежит Альбанк российский, как это "нет финансовой зависимости или подчиненности никакой российской структуре" если ABH Holdings S.A. просто принадлежит российским олигархам?!!!
Таке и есть, нет подчиненности никакой российской структуре, так и есть. АБУ не российская дочка, нет ни одной компании резидента рф в цепочке собственников. И у ABH Holdings куча всякого международного бизнеса. И кстати конечные собственники не попадали под санкции, очевидно, их не считают настолько "росийскими олигархами"
Kripo написав:
Еще раз, если в Украине будут проблемы или у АБУ будут проблемы, то мы не на Морошинскую с Киевстаром надеемся, а надеемся мы на ABH Holdings S.A., которому принадлежит в том числе Альфaбанк российский, и на добрую волю российских олигархов из Альфа-Групп, что они перельют бабло из своего российского бизнеса в АБУ!
Еще раз, у холдинга далеко не весь бизнес в рф, чтобы бабло переливать исключительно оттуда, а российский альфа-банк там вообще никаким боком к нашему.
Kripo написав:
И вот эти вот "бизнесы не в России", это для нас много, Киевстар, АБУ, для нашего маштаба, а для маштаба группы это сколько?! 10%?
Так и Альфа банк Украина крохотный в этих масштабах
Kripo написав:
Альфа-группа российская
Самое забавное, что сама группа многие годы делает все возможное, чтобы, имея бизнес в рф, от нее дистанцироваться, и весьма успешно. На нее не смотрят как на российскую ни те, кто вводил санкции, и даже в самой рашке это уже "граждане Израиля", а не "свои". После того, как 10% (а это, к слову, очень немало) капитала поделили с Юникредит, это дистанцирование стало еще большим. И география бизнеса весьма широка и растет, а не концентрируется в одной рашке, как вы это пытаетесь показать.
Кстати, прибыльность и размер российской Альфы вы сильно преувеличили. Активы украинской Альфы более 3,5 млрд долл, что куда больше годовой прибыли российкой.
П.С. А за активы группы в Украине я и забыл, что им принадлежит еще и турецкая Turkcell, соответсвенно и наш оператор Лайф.
"Заканчивать" или нет - вы себе сами решите, вашу точку зрения вы и так донесли, опровергнуть же то, что нельзя на украинскую Альфу смотреть так же, как на росдочки, вы все равно не смогли
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30645
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1298 раз.
- Подякували: 7366 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|232374
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|93802
|
|
|18
|27417
|
|