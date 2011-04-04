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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1349135013511352

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 105
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
31%
33
В чотирьох
12%
13
В трьох
9%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:При этом: структура собственности АБУ хорошо изолирована, у него нет ни одной промежуточной компании-собственника в рф, нет финансовой зависимости или подчиненности никакой российской структуре.


Вырви глаз просто!

Да посмотрите Вы на схему собственности, как это АБУ "изолирована"?!!

Божья роса просто!

АБУ на 100% принадлежит ABH Holdings S.A., которой ТАКЖЕ принадлежит Альбанк российский, как это "нет финансовой зависимости или подчиненности никакой российской структуре" если ABH Holdings S.A. просто принадлежит российским олигархам?!!!

Еще раз, если в Украине будут проблемы или у АБУ будут проблемы, то мы не на Морошинскую с Киевстаром надеемся, а надеемся мы на ABH Holdings S.A., которому принадлежит в том числе Альфaбанк российский, и на добрую волю российских олигархов из Альфа-Групп, что они перельют бабло из своего российского бизнеса в АБУ!

И вот эти вот "бизнесы не в России", это для нас много, Киевстар, АБУ, для нашего маштаба, а для маштаба группы это сколько?! 10%?! Все АКТИВЫ АБУ меньше прибыли российкой Альфы за год!

Альфа-группа российская!

Oсновной бизнес там, ну хватит уже!

И плевать я хотел, извините, с высокой колокольни, на вот эти все "юридически это такая же евродочка" тонкости, принципиальный вопрос - владельцы, СОБСТВЕННИКИ помогут или нет?!!

Закончили?! 8)
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:16

  Stringer написав:попкорн в студию :mrgreen:

  Kripo написав:Вырви глаз просто!

Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 15 гру, 2021 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:АБУ на 100% принадлежит ABH Holdings S.A., которой ТАКЖЕ принадлежит Альбанк российский, как это "нет финансовой зависимости или подчиненности никакой российской структуре" если ABH Holdings S.A. просто принадлежит российским олигархам?!!!

Таке и есть, нет подчиненности никакой российской структуре, так и есть. АБУ не российская дочка, нет ни одной компании резидента рф в цепочке собственников. И у ABH Holdings куча всякого международного бизнеса. И кстати конечные собственники не попадали под санкции, очевидно, их не считают настолько "росийскими олигархами"
  Kripo написав:Еще раз, если в Украине будут проблемы или у АБУ будут проблемы, то мы не на Морошинскую с Киевстаром надеемся, а надеемся мы на ABH Holdings S.A., которому принадлежит в том числе Альфaбанк российский, и на добрую волю российских олигархов из Альфа-Групп, что они перельют бабло из своего российского бизнеса в АБУ!

Еще раз, у холдинга далеко не весь бизнес в рф, чтобы бабло переливать исключительно оттуда, а российский альфа-банк там вообще никаким боком к нашему.
  Kripo написав:И вот эти вот "бизнесы не в России", это для нас много, Киевстар, АБУ, для нашего маштаба, а для маштаба группы это сколько?! 10%?

Так и Альфа банк Украина крохотный в этих масштабах
  Kripo написав:Альфа-группа российская

Самое забавное, что сама группа многие годы делает все возможное, чтобы, имея бизнес в рф, от нее дистанцироваться, и весьма успешно. На нее не смотрят как на российскую ни те, кто вводил санкции, и даже в самой рашке это уже "граждане Израиля", а не "свои". После того, как 10% (а это, к слову, очень немало) капитала поделили с Юникредит, это дистанцирование стало еще большим. И география бизнеса весьма широка и растет, а не концентрируется в одной рашке, как вы это пытаетесь показать.
Кстати, прибыльность и размер российской Альфы вы сильно преувеличили. Активы украинской Альфы более 3,5 млрд долл, что куда больше годовой прибыли российкой.
П.С. А за активы группы в Украине я и забыл, что им принадлежит еще и турецкая Turkcell, соответсвенно и наш оператор Лайф.
"Заканчивать" или нет - вы себе сами решите, вашу точку зрения вы и так донесли, опровергнуть же то, что нельзя на украинскую Альфу смотреть так же, как на росдочки, вы все равно не смогли
Faceless
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