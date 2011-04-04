Додано: Сер 15 гру, 2021 18:20

Kripo написав: АБУ на 100% принадлежит ABH Holdings S.A., которой ТАКЖЕ принадлежит Альбанк российский, как это "нет финансовой зависимости или подчиненности никакой российской структуре" если ABH Holdings S.A. просто принадлежит российским олигархам?!!! АБУ на 100% принадлежит ABH Holdings S.A., которой ТАКЖЕ принадлежит Альбанк российский, как это "нет финансовой зависимости или подчиненности никакой российской структуре" если ABH Holdings S.A. просто принадлежит российским олигархам?!!!

Kripo написав: Еще раз, если в Украине будут проблемы или у АБУ будут проблемы, то мы не на Морошинскую с Киевстаром надеемся, а надеемся мы на ABH Holdings S.A., которому принадлежит в том числе Альфaбанк российский, и на добрую волю российских олигархов из Альфа-Групп, что они перельют бабло из своего российского бизнеса в АБУ! Еще раз, если в Украине будут проблемы или у АБУ будут проблемы, то мы не на Морошинскую с Киевстаром надеемся, а надеемся мы на ABH Holdings S.A., которому принадлежит в том числе Альфaбанк российский, и на добрую волю российских олигархов из Альфа-Групп, что они перельют бабло из своего российского бизнеса в АБУ!

Kripo написав: И вот эти вот "бизнесы не в России", это для нас много, Киевстар, АБУ, для нашего маштаба, а для маштаба группы это сколько?! 10%? И вот эти вот "бизнесы не в России", это для нас много, Киевстар, АБУ, для нашего маштаба, а для маштаба группы это сколько?! 10%?

Kripo написав: Альфа-группа российская Альфа-группа российская

Таке и есть, нет подчиненности никакой российской структуре, так и есть. АБУ не российская дочка, нет ни одной компании резидента рф в цепочке собственников. И у ABH Holdings куча всякого международного бизнеса. И кстати конечные собственники не попадали под санкции, очевидно, их не считают настолько "росийскими олигархами"Еще раз, у холдинга далеко не весь бизнес в рф, чтобы бабло переливать исключительно оттуда, а российский альфа-банк там вообще никаким боком к нашему.Так и Альфа банк Украина крохотный в этих масштабахСамое забавное, что сама группа многие годы делает все возможное, чтобы, имея бизнес в рф, от нее дистанцироваться, и весьма успешно. На нее не смотрят как на российскую ни те, кто вводил санкции, и даже в самой рашке это уже "граждане Израиля", а не "свои". После того, как 10% (а это, к слову, очень немало) капитала поделили с Юникредит, это дистанцирование стало еще большим. И география бизнеса весьма широка и растет, а не концентрируется в одной рашке, как вы это пытаетесь показать.Кстати, прибыльность и размер российской Альфы вы сильно преувеличили. Активы украинской Альфы более 3,5 млрд долл, что куда больше годовой прибыли российкой.П.С. А за активы группы в Украине я и забыл, что им принадлежит еще и турецкая Turkcell, соответсвенно и наш оператор Лайф."Заканчивать" или нет - вы себе сами решите, вашу точку зрения вы и так донесли, опровергнуть же то, что нельзя на украинскую Альфу смотреть так же, как на росдочки, вы все равно не смогли