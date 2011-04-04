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Faceless написав:При этом: структура собственности АБУ хорошо изолирована, у него нет ни одной промежуточной компании-собственника в рф, нет финансовой зависимости или подчиненности никакой российской структуре.
Вырви глаз просто!
Да посмотрите Вы на схему собственности, как это АБУ "изолирована"?!!
Божья роса просто!
АБУ на 100% принадлежит ABH Holdings S.A., которой ТАКЖЕ принадлежит Альбанк российский, как это "нет финансовой зависимости или подчиненности никакой российской структуре" если ABH Holdings S.A. просто принадлежит российским олигархам?!!!
Еще раз, если в Украине будут проблемы или у АБУ будут проблемы, то мы не на Морошинскую с Киевстаром надеемся, а надеемся мы на ABH Holdings S.A., которому принадлежит в том числе Альфaбанк российский, и на добрую волю российских олигархов из Альфа-Групп, что они перельют бабло из своего российского бизнеса в АБУ!
И вот эти вот "бизнесы не в России", это для нас много, Киевстар, АБУ, для нашего маштаба, а для маштаба группы это сколько?! 10%?! Все АКТИВЫ АБУ меньше прибыли российкой Альфы за год!
Альфа-группа российская!
Oсновной бизнес там, ну хватит уже!
И плевать я хотел, извините, с высокой колокольни, на вот эти все "юридически это такая же евродочка" тонкости, принципиальный вопрос - владельцы, СОБСТВЕННИКИ помогут или нет?!!
Kripo написав:АБУ на 100% принадлежит ABH Holdings S.A., которой ТАКЖЕ принадлежит Альбанк российский, как это "нет финансовой зависимости или подчиненности никакой российской структуре" если ABH Holdings S.A. просто принадлежит российским олигархам?!!!
Таке и есть, нет подчиненности никакой российской структуре, так и есть. АБУ не российская дочка, нет ни одной компании резидента рф в цепочке собственников. И у ABH Holdings куча всякого международного бизнеса. И кстати конечные собственники не попадали под санкции, очевидно, их не считают настолько "росийскими олигархами"
Kripo написав:Еще раз, если в Украине будут проблемы или у АБУ будут проблемы, то мы не на Морошинскую с Киевстаром надеемся, а надеемся мы на ABH Holdings S.A., которому принадлежит в том числе Альфaбанк российский, и на добрую волю российских олигархов из Альфа-Групп, что они перельют бабло из своего российского бизнеса в АБУ!
Еще раз, у холдинга далеко не весь бизнес в рф, чтобы бабло переливать исключительно оттуда, а российский альфа-банк там вообще никаким боком к нашему.
Kripo написав:И вот эти вот "бизнесы не в России", это для нас много, Киевстар, АБУ, для нашего маштаба, а для маштаба группы это сколько?! 10%?
Так и Альфа банк Украина крохотный в этих масштабах
Kripo написав:Альфа-группа российская
Самое забавное, что сама группа многие годы делает все возможное, чтобы, имея бизнес в рф, от нее дистанцироваться, и весьма успешно. На нее не смотрят как на российскую ни те, кто вводил санкции, и даже в самой рашке это уже "граждане Израиля", а не "свои". После того, как 10% (а это, к слову, очень немало) капитала поделили с Юникредит, это дистанцирование стало еще большим. И география бизнеса весьма широка и растет, а не концентрируется в одной рашке, как вы это пытаетесь показать. Кстати, прибыльность и размер российской Альфы вы сильно преувеличили. Активы украинской Альфы более 3,5 млрд долл, что куда больше годовой прибыли российкой. П.С. А за активы группы в Украине я и забыл, что им принадлежит еще и турецкая Turkcell, соответсвенно и наш оператор Лайф. "Заканчивать" или нет - вы себе сами решите, вашу точку зрения вы и так донесли, опровергнуть же то, что нельзя на украинскую Альфу смотреть так же, как на росдочки, вы все равно не смогли
Последние из семибанкирщины с баблом остались, ага, независимые, отказались оборонку обслуживать, прям навальнисты.
Faceless написав:Еще раз, у холдинга далеко не весь бизнес в рф, чтобы бабло переливать исключительно оттуда, а российский альфа-банк там вообще никаким боком к нашему.
Еще раз, в Альфа-Группе разделены бизнесы, и ABH Holdings S.A., которому принадлежат банки - Альфaбанк российский и АБУ - это прямой управляющий, бабло переводить через него проще, а это значит, бабло из Альфaбанка российского. Мирошинская ваша подчинена IDS Borjomi к примеру, и связана фиг пойми как с АБУ.
Faceless написав:На нее не смотрят как на российскую ни те, кто вводил санкции, и даже в самой рашке это уже "граждане Израиля", а не "свои".
ага, пришло таки время для:
Kripo написав:Или мы сейчас будем запинаюсь и краснея рассказывать, что Фридман не 11-тый богатейший олигарх России а дескать "украинец" и "гражданин Израеля"?!!
И 4 года подряд был ВТОРЫМ богатейшим человеком России.
не "свой" - абсолютно чужой!
Faceless написав:Кстати, прибыльность и размер российской Альфы вы сильно преувеличили. Активы украинской Альфы более 3,5 млрд долл, что куда больше годовой прибыли российкой.
ок, увидел, за этот год, ага, все активы как прибыль материнской компании ЗА 2 ГОДА, а не за год - огромная, просто принципиальная разница.
Faceless написав:вашу точку зрения вы и так донесли, опровергнуть же то, что нельзя на украинскую Альфу смотреть так же, как на росдочки, вы все равно не смогли
конечно, "божья роса".... Когда в Мак пойдете, то вспомните - это не американская компания, у них и в Европе рестaраны есть, а Адидас - не немецкая, у них фабрика во Вьетнаме, да и Айфон с Теслой тоже не из США, у них фабрики в Китае.
Так самое интересное, что в этих идиотских примерах больше "правды" - там зарубежный бизнес занимает больше чем 10%, больше чем зарубежный бизнес занимает в Альфа-Групп.
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 15 гру, 2021 19:13, всього редагувалось 2 разів.
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