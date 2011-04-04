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Після скорочення комісії інтерчейндж банки почали переглядати кешбеки. За словами голови Ради Національної асоціації банків Олени Коробкової, інтерчейндж в більшості банків був основним джерелом фінансування кешбеків. «Емісійні бізнеси банкірів не в захваті від того, що відбулося. З дебетових карток ми вже прибрали кешбек», — заявив заступник голови правління ТАСкомбанку Артур Муравицький.