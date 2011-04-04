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Після скорочення комісії інтерчейндж банки почали переглядати кешбеки. За словами голови Ради Національної асоціації банків Олени Коробкової, інтерчейндж в більшості банків був основним джерелом фінансування кешбеків. «Емісійні бізнеси банкірів не в захваті від того, що відбулося. З дебетових карток ми вже прибрали кешбек», — заявив заступник голови правління ТАСкомбанку Артур Муравицький.
Лишились нерозкритими теми бізнесу Альфи в українській енергетиці і європейського бізнесу Альфа групи. Міцний горішок ця Алла. А просупостатівським пу Промінвесту і Сбєру КЕШ прямим текстом вже сказав щоб здавали ліцензію і йшли з банківського бізнесу в Неньці Україні.
Квесторе_поверніться написав:Лишились нерозкритими теми бізнесу Альфи в українській енергетиці і європейського бізнесу Альфа групи. Міцний горішок ця Алла. А просупостатівським пу Промінвесту і Сбєру КЕШ прямим текстом вже сказав щоб здавали ліцензію і йшли з банківського бізнесу в Неньці Україні.
Сбєр, зараза, тримається, вочевидь не просто так. Вони цілеспрямовано кредитують держпідприємства і корпоративний сектор
greenozon написав:Банки масово почали прибирати кешбеки
Після скорочення комісії інтерчейндж банки почали переглядати кешбеки. За словами голови Ради Національної асоціації банків Олени Коробкової, інтерчейндж в більшості банків був основним джерелом фінансування кешбеків. «Емісійні бізнеси банкірів не в захваті від того, що відбулося. З дебетових карток ми вже прибрали кешбек», — заявив заступник голови правління ТАСкомбанку Артур Муравицький.
Дивно, що бідолахи ще масово не згортають емісію карток з переходом на боргові векселі. За дебетками у ТАСі був кишмиш 0,5% чистими, за власні й на кредитках ±1%, що цілком вписується у поточний інтерчейндж, а на кредитках кешбек повністю інтерчейнджом ніколи і не покривався. Втирають і не соромляться. Вірю лише у те, що бізнеси банків не в захваті від того, що цього разу постригли їх, а не вони.