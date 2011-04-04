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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1350135113521353

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 105
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
31%
33
В чотирьох
12%
13
В трьох
9%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:01

  Kripo написав:
  Victor37 написав:
  Kripo написав: прям навальнисты.

Истинно навальнисты :D
«Альфа-групп» сотрудничала с Навальным
Расследование «Известий» доказывает, что руководство компании поддерживало своего сотрудника Владимира Ашуркова, который помогал блогеру получить финансирование и находить компромат на неугодных

https://iz.ru/news/564715



забавно конечно, интересно что потом Альфа долго судилась, доказывая что они ничего не знали о Навальном. :wink:

https://ria.ru/20140312/999208745.html

Они же не дураки, поэтому и доказывали. Сейчас в рашке по новому закону, который имеет обратную силу, могут привлечь за "экстремизм" даже тех кто очень давно сотрудничал с ФБК
https://meduza.io/news/2021/05/22/bi-bi ... atnoy-sily
А бывший Альфовец Ашурков вообще шпион и агент всех разведок
https://www.kommersant.ru/doc/4671867
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:54

Банки масово почали прибирати кешбеки

Після скорочення комісії інтерчейндж банки почали переглядати кешбеки. За словами голови Ради Національної асоціації банків Олени Коробкової, інтерчейндж в більшості банків був основним джерелом фінансування кешбеків. «Емісійні бізнеси банкірів не в захваті від того, що відбулося. З дебетових карток ми вже прибрали кешбек», — заявив заступник голови правління ТАСкомбанку Артур Муравицький.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:08

Лишились нерозкритими теми бізнесу Альфи в українській енергетиці і європейського бізнесу Альфа групи.
Міцний горішок ця Алла.
А просупостатівським пу Промінвесту і Сбєру КЕШ прямим текстом вже сказав щоб здавали ліцензію і йшли з банківського бізнесу в Неньці Україні.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:36

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:Лишились нерозкритими теми бізнесу Альфи в українській енергетиці і європейського бізнесу Альфа групи.
Міцний горішок ця Алла.
А просупостатівським пу Промінвесту і Сбєру КЕШ прямим текстом вже сказав щоб здавали ліцензію і йшли з банківського бізнесу в Неньці Україні.
Сбєр, зараза, тримається, вочевидь не просто так. Вони цілеспрямовано кредитують держпідприємства і корпоративний сектор
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:50

  greenozon написав:Банки масово почали прибирати кешбеки

Після скорочення комісії інтерчейндж банки почали переглядати кешбеки. За словами голови Ради Національної асоціації банків Олени Коробкової, інтерчейндж в більшості банків був основним джерелом фінансування кешбеків. «Емісійні бізнеси банкірів не в захваті від того, що відбулося. З дебетових карток ми вже прибрали кешбек», — заявив заступник голови правління ТАСкомбанку Артур Муравицький.

Дивно, що бідолахи ще масово не згортають емісію карток з переходом на боргові векселі. За дебетками у ТАСі був кишмиш 0,5% чистими, за власні й на кредитках ±1%, що цілком вписується у поточний інтерчейндж, а на кредитках кешбек повністю інтерчейнджом ніколи і не покривався. Втирають і не соромляться. Вірю лише у те, що бізнеси банків не в захваті від того, що цього разу постригли їх, а не вони.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:37

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, куда доллары можно сейчас отнести на год-два? В ощаде 0.3 на год
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:38

Re: Байки про банки і не тільки....

Піреус навпаки дебетку з кешбеком зробив :)
chipmunk
 
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