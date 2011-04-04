|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:55
Алексей77 написав:
Господа, куда доллары можно сейчас отнести на год-два? В ощаде 0.3 на год
банк КИБ (Комерційний Індустріальний Банк) счас акция депо до 3,5% по скретч карте (что вытащите то и будет).
Банк Форвард на счет (не депо) 3%
-
Gln_Vlrn
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 08.01.19
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:14
Правильний календар банківських днів на наступний рок шукаю. Попадаються не співпадаючі варіанти. Поділіться в кого є точний
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3681
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|232395
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|93829
|
|
|18
|27432
|