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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1350135113521353

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 105
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
31%
33
В чотирьох
12%
13
В трьох
9%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:55

  Алексей77 написав:Господа, куда доллары можно сейчас отнести на год-два? В ощаде 0.3 на год


банк КИБ (Комерційний Індустріальний Банк) счас акция депо до 3,5% по скретч карте (что вытащите то и будет).
Банк Форвард на счет (не депо) 3%
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:14

Re: Байки про банки і не тільки....

Правильний календар банківських днів на наступний рок шукаю. Попадаються не співпадаючі варіанти. Поділіться в кого є точний
2XL
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