банк КИБ (Комерційний Індустріальний Банк) счас акция депо до 3,5% по скретч карте (что вытащите то и будет).
Банк Форвард на счет (не депо) 3%
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:55
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Правильний календар банківських днів на наступний рок шукаю. Попадаються не співпадаючі варіанти. Поділіться в кого є точний
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:31
Если брать по %, до фонда, то банк Агропросперис(от 5000$), Сич, Альянс,
банк 3/4, Глобус, Укрбудінвест(от 7000) 3%, КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК до 3.75%, Асвио (от 5000$), РВС 4%,
а почему ОВГЗ в дол. не расматриваете?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:47
Банки работают так же как и вся страна. За определенными исключением разве что в первый и последний день в году. Так что подойдет любой календарь (необязательно от НБУ).
Вот к примеру.
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