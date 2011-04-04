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Алексей77 написав:Господа, куда доллары можно сейчас отнести на год-два? В ощаде 0.3 на год
банк КИБ (Комерційний Індустріальний Банк) счас акция депо до 3,5% по скретч карте (что вытащите то и будет). Банк Форвард на счет (не депо) 3%
Если брать по %, до фонда, то банк Агропросперис(от 5000$), Сич, Альянс, банк 3/4, Глобус, Укрбудінвест(от 7000) 3%, КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК до 3.75%, Асвио (от 5000$), РВС 4%, а почему ОВГЗ в дол. не расматриваете?
Алексей77 написав:Господа, куда доллары можно сейчас отнести на год-два? В ощаде 0.3 на год
Какие затраты и нюансы овгз? Где почитать? Как технически купить?
банк КИБ (Комерційний Індустріальний Банк) счас акция депо до 3,5% по скретч карте (что вытащите то и будет). Банк Форвард на счет (не депо) 3%
Если брать по %, до фонда, то банк Агропросперис(от 5000$), Сич, Альянс, банк 3/4, Глобус, Укрбудінвест(от 7000) 3%, КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК до 3.75%, Асвио (от 5000$), РВС 4%, а почему ОВГЗ в дол. не расматриваете?