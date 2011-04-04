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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1351135213531354

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 106
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
32%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
9%
10
В жодному
8%
9
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Дорогі колеги! всплакнем і упомянемо

аха , там било три дня ВА , за которие согласно букви закона не заплатили %% по депо.
вся гадость в єтой стране длится 72 часа .
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  Vorlon написав:Благодаря примату родился

ПреЗедент. :)
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