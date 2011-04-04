аха , там било три дня ВА , за которие согласно букви закона не заплатили %% по депо.
вся гадость в єтой стране длится 72 часа .
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 18 гру, 2021 18:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Суб 18 гру, 2021 19:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 20 гру, 2021 17:57
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрый день. Кто пробовал облигации от Альфа банка. Эмитент ABH Ukraine Finance. Это не кидалово? В отделении менеджер предлагает на вопрос об облигациях. Под 6% в долларах до февраля 2024 года
Додано: Пон 20 гру, 2021 19:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрый вечер в банке сказали что депозит можно открыть на ребёнка у которого есть идентификационный код то есть получается ещё один аккаунт можно запустить в работу это действительно так? Я смогу им распоряжаться в полном объёме
|