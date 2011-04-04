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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1351135213531354

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 108
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
10%
11
В жодному
9%
10
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Дорогі колеги! всплакнем і упомянемо

аха , там било три дня ВА , за которие согласно букви закона не заплатили %% по депо.
вся гадость в єтой стране длится 72 часа .
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  Vorlon написав:Благодаря примату родился

ПреЗедент. :)
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:57

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый день. Кто пробовал облигации от Альфа банка. Эмитент ABH Ukraine Finance. Это не кидалово? В отделении менеджер предлагает на вопрос об облигациях. Под 6% в долларах до февраля 2024 года
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:16

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый вечер в банке сказали что депозит можно открыть на ребёнка у которого есть идентификационный код то есть получается ещё один аккаунт можно запустить в работу это действительно так? Я смогу им распоряжаться в полном объёме
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:19

  Алексей77 написав:Добрый день. Кто пробовал облигации от Альфа банка. Эмитент ABH Ukraine Finance. Это не кидалово? В отделении менеджер предлагает на вопрос об облигациях. Под 6% в долларах до февраля 2024 года


Буквально месяц назад мне они предлагали под 4% грязными такие корпораты от центральной фирмы, ответчик тогда и Альфа российская, я честно говоря задумывался, что "если война" то эти обязательства российской структуры будут, есть шанс что отдадут.

Рынок ОВГЗ

А Вам под 6% предлагают, это 4,85% чистыми, но только украинской дочки обязательства. Это лучше чем любой депозит на данный момент. Но хуже "настоящих" евробондов с 7% чистыми и гарантией Украины. Вопрос, достаточно ли денег. Да, и у Альфа-Банка в Киеве есть брокер, они торгуют всем, позвоните ему.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:18

  Алексей77 написав:Добрый вечер в банке сказали что депозит можно открыть на ребёнка у которого есть идентификационный код то есть получается ещё один аккаунт можно запустить в работу это действительно так? Я смогу им распоряжаться в полном объёме

Смотря, в каком банке. У всех разные условия.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:14

ХОХОХО

САНТА БАРБАРРРРРА!
є зміни, колеги-депозитчики :)

Напередодні свят великі банки почали активно підвищувати ставки за гривневими депозитами. Вклади подорожчали у 6 із 38 фінустанов-учасників огляду, і лише два банки ризикнули трохи «зрізати» відсотки.

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-1512-1/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:18

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, хочу на месяц превысить фонд в два раза в банке Форвард на текущем под 9%. Ваше мнение. Как он себя чувствует?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:22

  Алексей77 написав:Господа, хочу на месяц превысить фонд в два раза в банке Форвард на текущем под 9%. Ваше мнение. Как он себя чувствует?

Смелый вы человек, учитывая геополитическую ситуацию, а еще то, что на этом счету эти самые 9% только для сумм до 300к. А если сумма больше, то ставка на все 4,5%.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:36

Re: Байки про банки і не тільки....

Именно на этом счёте будет до 300 тыс. под 9%
Алексей77
 
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