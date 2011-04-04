аха , там било три дня ВА , за которие согласно букви закона не заплатили %% по депо.
вся гадость в єтой стране длится 72 часа .
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Додано: Суб 18 гру, 2021 18:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Суб 18 гру, 2021 19:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 20 гру, 2021 17:57
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрый день. Кто пробовал облигации от Альфа банка. Эмитент ABH Ukraine Finance. Это не кидалово? В отделении менеджер предлагает на вопрос об облигациях. Под 6% в долларах до февраля 2024 года
Додано: Пон 20 гру, 2021 19:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрый вечер в банке сказали что депозит можно открыть на ребёнка у которого есть идентификационный код то есть получается ещё один аккаунт можно запустить в работу это действительно так? Я смогу им распоряжаться в полном объёме
Додано: Пон 20 гру, 2021 20:19
Буквально месяц назад мне они предлагали под 4% грязными такие корпораты от центральной фирмы, ответчик тогда и Альфа российская, я честно говоря задумывался, что "если война" то эти обязательства российской структуры будут, есть шанс что отдадут.
Рынок ОВГЗ
А Вам под 6% предлагают, это 4,85% чистыми, но только украинской дочки обязательства. Это лучше чем любой депозит на данный момент. Но хуже "настоящих" евробондов с 7% чистыми и гарантией Украины. Вопрос, достаточно ли денег. Да, и у Альфа-Банка в Киеве есть брокер, они торгуют всем, позвоните ему.
Додано: Пон 20 гру, 2021 22:18
Додано: Сер 22 гру, 2021 19:14
ХОХОХО
САНТА БАРБАРРРРРА!
є зміни, колеги-депозитчики
Напередодні свят великі банки почали активно підвищувати ставки за гривневими депозитами. Вклади подорожчали у 6 із 38 фінустанов-учасників огляду, і лише два банки ризикнули трохи «зрізати» відсотки.
Додано: Чет 23 гру, 2021 12:18
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа, хочу на месяц превысить фонд в два раза в банке Форвард на текущем под 9%. Ваше мнение. Как он себя чувствует?
Додано: Чет 23 гру, 2021 12:22
Смелый вы человек, учитывая геополитическую ситуацию, а еще то, что на этом счету эти самые 9% только для сумм до 300к. А если сумма больше, то ставка на все 4,5%.
Додано: Чет 23 гру, 2021 12:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Именно на этом счёте будет до 300 тыс. под 9%
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