Главное, как ВЫ будете себя после этого чувствовать!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 гру, 2021 14:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 23 гру, 2021 15:51
Алексей77
якщо готові до ризику - подивіться в бік SimpleInvest
16-20% гривня
Додано: Чет 23 гру, 2021 16:19
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