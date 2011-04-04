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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 108
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
10%
11
В жодному
9%
10
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:Господа, хочу на месяц превысить фонд в два раза в банке Форвард на текущем под 9%. Ваше мнение. Как он себя чувствует?


Главное, как ВЫ будете себя после этого чувствовать! :D
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:51

Алексей77

якщо готові до ризику - подивіться в бік SimpleInvest
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:19

  Алексей77 написав:Господа, хочу на месяц превысить фонд в два раза в банке Форвард на текущем под 9%. Ваше мнение. Как он себя чувствует?

дозволяю, там вивід по реквізитам через інтернет банкінг без комісії
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:32

Monobank: новинки 2021 року
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:47

У найближчі 5 років Україна точно не відмовиться від готівки
Ірина_
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