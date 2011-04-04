RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1353135413551356>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 108
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
10%
11
В жодному
9%
10
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:Господа, хочу на месяц превысить фонд в два раза в банке Форвард на текущем под 9%. Ваше мнение. Как он себя чувствует?


Главное, как ВЫ будете себя после этого чувствовать! :D
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7068
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:51

Алексей77

якщо готові до ризику - подивіться в бік SimpleInvest
16-20% гривня
greenozon
 
Повідомлень: 12286
З нами з: 01.06.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:19

  Алексей77 написав:Господа, хочу на месяц превысить фонд в два раза в банке Форвард на текущем под 9%. Ваше мнение. Как он себя чувствует?

дозволяю, там вивід по реквізитам через інтернет банкінг без комісії
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27387
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 2336 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:32

Monobank: новинки 2021 року
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3066
З нами з: 14.09.13
Подякував: 745 раз.
Подякували: 1723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:47

У найближчі 5 років Україна точно не відмовиться від готівки
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3066
З нами з: 14.09.13
Подякував: 745 раз.
Подякували: 1723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 09:32

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, С Рождеством по григорианскому летоисчислению!
Никогда не имел дела с МТБ банком. Как вы его оцените на предмет порядочности и выполнения своих обязательств перед клиентами?
Что за собственник? Сколько лет у руля?
Какова история поведения банка в суровые времена.
Алексей77
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 04.12.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:25

Всех с праздниками!
Подскажите...
Какие могут быть риски (финмон, приколы отдельных банков), если безработный (нигде не числится, нигде не состоит, никогда никаких льгот/субсидий не получал) занесет фонд на депозит в банк?
В качестве банков рассматриваются: Альфа, Пумб, Тас, ваш вариант...
Я так понимаю, проблемы начнутся позже при попытке выноса денег из банка? :lol:
MSKYO
 
Повідомлень: 35
З нами з: 19.12.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:37

MSKYO , до 400к никто не спросит.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6227
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 1573 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  MSKYO написав:Подскажите...
Какие могут быть риски

Просто несите. Спросить могут именно при заносе!
Но от 400К
Но Анкету не поленитесь и заполните как можно полнее, впомнив доходы прошлых периодов (хоть 100летней давности), приватизированную хату, зем участок, машину, можно чуток чото насочинять по имуществу :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1531
З нами з: 05.05.21
Подякував: 98 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:59

  Amethyst написав:
  MSKYO написав:Подскажите...
Какие могут быть риски

Просто несите. Спросить могут именно при заносе!
Но от 400К
Но Анкету не поленитесь и заполните как можно полнее, впомнив доходы прошлых периодов (хоть 100летней давности), приватизированную хату, зем участок, машину, можно чуток чото насочинять по имуществу :wink:


при выносе тоже, но от 400к
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3266
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1353135413551356>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 232752
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 94008
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 27536
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6997)
27.12.2021 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.