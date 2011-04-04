Главное, как ВЫ будете себя после этого чувствовать!
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 гру, 2021 14:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 23 гру, 2021 15:51
Алексей77
якщо готові до ризику - подивіться в бік SimpleInvest
16-20% гривня
Додано: Чет 23 гру, 2021 16:19
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:32
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:47
Додано: Суб 25 гру, 2021 09:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа, С Рождеством по григорианскому летоисчислению!
Никогда не имел дела с МТБ банком. Как вы его оцените на предмет порядочности и выполнения своих обязательств перед клиентами?
Что за собственник? Сколько лет у руля?
Какова история поведения банка в суровые времена.
Додано: Пон 27 гру, 2021 17:25
Всех с праздниками!
Подскажите...
Какие могут быть риски (финмон, приколы отдельных банков), если безработный (нигде не числится, нигде не состоит, никогда никаких льгот/субсидий не получал) занесет фонд на депозит в банк?
В качестве банков рассматриваются: Альфа, Пумб, Тас, ваш вариант...
Я так понимаю, проблемы начнутся позже при попытке выноса денег из банка?
Додано: Пон 27 гру, 2021 17:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Просто несите. Спросить могут именно при заносе!
Но от 400К
Но Анкету не поленитесь и заполните как можно полнее, впомнив доходы прошлых периодов (хоть 100летней давности), приватизированную хату, зем участок, машину, можно чуток чото насочинять по имуществу
Додано: Пон 27 гру, 2021 17:59
при выносе тоже, но от 400к
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|