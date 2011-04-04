А шо спрашивают при выносе?
Де взял? Отвечаю: у вас со счета снял
Бывает спрашивают: для чего снимаете?
Отвечаю: несу в другой банк, у вас условия размещения и СЭПа не устраивают
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 гру, 2021 18:04
Re: Байки про банки і не тільки....
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