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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 гру, 2021 18:04
cohan написав:
при выносе тоже, но от 400к
А шо спрашивают при выносе?
Де взял? Отвечаю: у вас со счета снял
Бывает спрашивают: для чего снимаете?
Отвечаю: несу в другой банк, у вас условия размещения и СЭПа не устраивают
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Додано: Пон 27 гру, 2021 20:20
Ну да. Логично.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 21:07
Amethyst написав: MSKYO написав:
Подскажите...
Какие могут быть риски
Просто несите. Спросить могут именно при заносе!
Но от 400К
Но Анкету не поленитесь и заполните как можно полнее, впомнив доходы прошлых периодов (хоть 100летней давности), приватизированную хату, зем участок, машину, можно чуток чото насочинять по имуществу
неправильна відповідь
все залежить від внутрішьного філімоніка банку
можуть і за 100ку і за менше спрасіть
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Додано: Пон 27 гру, 2021 21:10
меня до 400 пропускаю доллар, те же 15 уже просили откуда взял когда ложил,
пришлось показать декларацию, а там я фоп, а в альфе был не фоп, короче...
...я думаю до миллиона проблем быть не должно, но одежда за сучок таки цепанулась
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Додано: Пон 27 гру, 2021 21:28
Алексей77 написав:
Господа, С Рождеством по григорианскому летоисчислению!
Никогда не имел дела с МТБ банком. Как вы его оцените на предмет порядочности и выполнения своих обязательств перед клиентами?
Что за собственник? Сколько лет у руля?
Какова история поведения банка в суровые времена.
тут можете ветку почитать про жалобы за сытые годы,
банчик морской (т.е. Одесса, кредиты морякам вот это вот все), выкупался даже Марфином, потом после склеивания ласт Лаки продан назад одесским евгеям,
умеренный, внедряют продукты по возможности (например, есть кешбек и неплохой, но подсчет на коленке),
в время 2011-15 был хороший %% по Евро среди других банков и вообще условия пополнения ,
сейчас услвия по депо неконкурентные, держу изза уважения к кешбеку и вообще где-то долоар надо хранить...
из рисков вижу дележ наследства только, но тут надо следить
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Додано: Пон 27 гру, 2021 22:39
Hotab написав:MSKYO
, до 400к никто не спросит.
А что Фонд 400К уже вступило в силу?
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Додано: Пон 27 гру, 2021 22:44
lubopytnaya написав: Hotab написав:MSKYO
, до 400к никто не спросит.
А что Фонд 400К уже вступило в силу?
Не знаю. Но я об этом ничего не утверждал.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 22:58
lubopytnaya написав: Hotab написав:MSKYO
, до 400к никто не спросит.
А что Фонд 400К уже вступило в силу?
нее, но сумму обязат. финмона подняли со 150 подняли до 400
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