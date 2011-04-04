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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1353135413551356

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 108
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
10%
11
В жодному
9%
10
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  cohan написав:при выносе тоже, но от 400к

А шо спрашивают при выносе?
Де взял? Отвечаю: у вас со счета снял :)

Бывает спрашивают: для чего снимаете?
Отвечаю: несу в другой банк, у вас условия размещения и СЭПа не устраивают :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 20:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Ну да. Логично.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 21:07

  Amethyst написав:
  MSKYO написав:Подскажите...
Какие могут быть риски

Просто несите. Спросить могут именно при заносе!
Но от 400К
Но Анкету не поленитесь и заполните как можно полнее, впомнив доходы прошлых периодов (хоть 100летней давности), приватизированную хату, зем участок, машину, можно чуток чото насочинять по имуществу :wink:


неправильна відповідь
все залежить від внутрішьного філімоніка банку
можуть і за 100ку і за менше спрасіть
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 21:10

Re: Байки про банки і не тільки....

меня до 400 пропускаю доллар, те же 15 уже просили откуда взял когда ложил,
пришлось показать декларацию, а там я фоп, а в альфе был не фоп, короче...
...я думаю до миллиона проблем быть не должно, но одежда за сучок таки цепанулась
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 21:28

  Алексей77 написав:Господа, С Рождеством по григорианскому летоисчислению!
Никогда не имел дела с МТБ банком. Как вы его оцените на предмет порядочности и выполнения своих обязательств перед клиентами?
Что за собственник? Сколько лет у руля?
Какова история поведения банка в суровые времена.


тут можете ветку почитать про жалобы за сытые годы,
банчик морской (т.е. Одесса, кредиты морякам вот это вот все), выкупался даже Марфином, потом после склеивания ласт Лаки продан назад одесским евгеям,

умеренный, внедряют продукты по возможности (например, есть кешбек и неплохой, но подсчет на коленке),
в время 2011-15 был хороший %% по Евро среди других банков и вообще условия пополнения ,

сейчас услвия по депо неконкурентные, держу изза уважения к кешбеку и вообще где-то долоар надо хранить...

из рисков вижу дележ наследства только, но тут надо следить
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 21:37

  Investor_K написав:Парни. Все не о том. На каких депозитах реал но можно заработать?


на белА|Орусских, там гарантируется вся сумма вклада даже в валюте
правда, отдача зайцами или что там сейчас :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:39

  Hotab написав:MSKYO , до 400к никто не спросит.

А что Фонд 400К уже вступило в силу?
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:44

  lubopytnaya написав:
  Hotab написав:MSKYO , до 400к никто не спросит.

А что Фонд 400К уже вступило в силу?

Не знаю. Но я об этом ничего не утверждал.
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:58

  lubopytnaya написав:
  Hotab написав:MSKYO , до 400к никто не спросит.

А что Фонд 400К уже вступило в силу?

нее, но сумму обязат. финмона подняли со 150 подняли до 400
Amethyst
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