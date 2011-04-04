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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 гру, 2021 14:03
Stringer написав:вряд ли остались такие отмороженные банки, в которых финмон, при заносе до 400 на депозит, продолжает быковать
)
хаха! остались!
А особенно умиляет, когда при выносе.
И впечатление, что множится их число...
кредо быковал, юнекс, мтб, тас слишком умничал, бис,
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:14
Програв спір на цій гілці шо Фонд піднімуть до 400000 грн до кінця року 2021.
Шановних форумчан (переможців) прошу зголоситися яким макаром по американцю зі своєї кишені переложити в їх кишені?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:17
flysoulfly написав: Stringer написав:вряд ли остались такие отмороженные банки, в которых финмон, при заносе до 400 на депозит, продолжает быковать
)
хаха! остались!
А особенно умиляет, когда при выносе.
И впечатление, что множится их число...
кредо быковал, юнекс, мтб, тас слишком умничал, бис,
Цікаво як в цих банках питання залагоджувалося?
В день віддачі грошенят їх віддавали?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:34
Квесторе_поверніться написав:
яким макаром по американцю зі своєї кишені переложити в їх кишені?
да, был такой спор, зафиксировали. мне в карман не нужно.
Код ЄДРПОУ 38805429 UA563209840000026007210322320 МФО 320984 в АТ «ПроКредит Банк», м.Київ, БФ "Таблеточки". квитанцию можно в личку
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apollo
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:42
apollo написав: Квесторе_поверніться написав:
яким макаром по американцю зі своєї кишені переложити в їх кишені?
да, был такой спор, зафиксировали. мне в карман не нужно.
Код ЄДРПОУ 38805429 UA563209840000026007210322320 МФО 320984 в АТ «ПроКредит Банк», м.Київ, БФ "Таблеточки". квитанцию можно в личку
Обом респект
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Faceless
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Додано: Сер 29 гру, 2021 22:03
Раз пішла така п'янка - пропоную нову лотерею санта-барбару казіно чік пук
Спроба №2 - коли верховна зрада вернеться і прийме закон про 400К фонду?
а обіцяли курдуплі ще й до 600К а щоб їм гикнулось на їхніх мерседесах
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greenozon
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