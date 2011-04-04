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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1354135513561357

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 108
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
10%
11
В жодному
9%
10
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:03

  Stringer написав:вряд ли остались такие отмороженные банки, в которых финмон, при заносе до 400 на депозит, продолжает быковать )
хаха! остались!
А особенно умиляет, когда при выносе.
И впечатление, что множится их число...
кредо быковал, юнекс, мтб, тас слишком умничал, бис,
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:14

Програв спір на цій гілці шо Фонд піднімуть до 400000 грн до кінця року 2021.
Шановних форумчан (переможців) прошу зголоситися яким макаром по американцю зі своєї кишені переложити в їх кишені?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:17

  flysoulfly написав:
  Stringer написав:вряд ли остались такие отмороженные банки, в которых финмон, при заносе до 400 на депозит, продолжает быковать )
хаха! остались!
А особенно умиляет, когда при выносе.
И впечатление, что множится их число...
кредо быковал, юнекс, мтб, тас слишком умничал, бис,

Цікаво як в цих банках питання залагоджувалося?
В день віддачі грошенят їх віддавали?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:34

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:яким макаром по американцю зі своєї кишені переложити в їх кишені?
да, был такой спор, зафиксировали. мне в карман не нужно.
Код ЄДРПОУ 38805429 UA563209840000026007210322320 МФО 320984 в АТ «ПроКредит Банк», м.Київ, БФ "Таблеточки". квитанцию можно в личку
apollo
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:42

Re: Байки про банки і не тільки....

apollo написав:
  Квесторе_поверніться написав:яким макаром по американцю зі своєї кишені переложити в їх кишені?
да, был такой спор, зафиксировали. мне в карман не нужно.
Код ЄДРПОУ 38805429 UA563209840000026007210322320 МФО 320984 в АТ «ПроКредит Банк», м.Київ, БФ "Таблеточки". квитанцию можно в личку
Обом респект
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:03

Раз пішла така п'янка - пропоную нову лотерею санта-барбару казіно чік пук :)

Спроба №2 - коли верховна зрада вернеться і прийме закон про 400К фонду?
а обіцяли курдуплі ще й до 600К а щоб їм гикнулось на їхніх мерседесах
:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 00:09

НБУ цікаву інфу видав на гора


Якщо завтра війна. Що буде з банками, переказами та курсом? Ми запитали НБУ, Ощад і ПриватБанк

https://finance.liga.net/ua/bank/articl ... privatbank

напр

Чи можна буде знімати готівку?
Нацбанк може в особливий період обмежувати зняття готівки з рахунків підприємств, ФОПів та населення, йдеться в постанові регулятора.
Основне завдання банків – забезпечити армію, підприємства та населення готівкою, підкреслюють у Нацбанку.


Якщо коротко - НБУ може все і буде піклуватись про БСУ, а клієнти стерплять
ну а що.. вйна є війна
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 00:12

  greenozon написав:Якщо коротко - НБУ може все і буде піклуватись про БСУ, а клієнти стерплять

У нас и без війни могут всё, причём не в пользу пересичных.
"Нологи" и сборы, "мониторинги", ковид напал - самолёты с валютой не летают, и список можно продолжать
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 00:13

  greenozon написав:Чи можна буде знімати готівку?
Нацбанк може в особливий період обмежувати зняття готівки з рахунків підприємств, ФОПів та населення, йдеться в постанові регулятора.
Основне завдання банківзабезпечити армію, підприємства та населення готівкою, підкреслюють у Нацбанку.

Самі собі суперечать.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 00:51

  Прораб написав:
  greenozon написав:Чи можна буде знімати готівку?
Нацбанк може в особливий період обмежувати зняття готівки з рахунків підприємств, ФОПів та населення, йдеться в постанові регулятора.
Основне завдання банківзабезпечити армію, підприємства та населення готівкою, підкреслюють у Нацбанку.

Самі собі суперечать.

є різне "населення" із різними правами,
там просто тре було другий раз Населення з великої букви
flyman
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