Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Чи можна буде знімати готівку? Нацбанк може в особливий період обмежувати зняття готівки з рахунків підприємств, ФОПів та населення, йдеться в постанові регулятора. Основне завдання банків – забезпечити армію, підприємства та населення готівкою, підкреслюють у Нацбанку.
Якщо коротко - НБУ може все і буде піклуватись про БСУ, а клієнти стерплять ну а що.. вйна є війна
greenozon написав:Чи можна буде знімати готівку? Нацбанк може в особливий період обмежувати зняття готівки з рахунків підприємств, ФОПів та населення, йдеться в постанові регулятора. Основне завдання банків – забезпечити армію, підприємства та населення готівкою, підкреслюють у Нацбанку.
greenozon написав:Чи можна буде знімати готівку? Нацбанк може в особливий період обмежувати зняття готівки з рахунків підприємств, ФОПів та населення, йдеться в постанові регулятора. Основне завдання банків – забезпечити армію, підприємства та населення готівкою, підкреслюють у Нацбанку.
Самі собі суперечать.
є різне "населення" із різними правами, там просто тре було другий раз Населення з великої букви