RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1355135613571358

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 108
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
10%
11
В жодному
9%
10
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 07:55

  Квесторе_поверніться написав:Програв спір на цій гілці шо Фонд піднімуть до 400000 грн до кінця року 2021.
Шановних форумчан (переможців) прошу зголоситися яким макаром по американцю зі своєї кишені переложити в їх кишені?

Кнопка "Донат" на любой моей табличке
То есть сюда: https://www.liqpay.ua/ru/checkout/card/donate4kurs
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6076
З нами з: 27.12.17
Подякував: 126 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:03

  Прораб написав:
  greenozon написав:Чи можна буде знімати готівку?
Нацбанк може в особливий період обмежувати зняття готівки з рахунків підприємств, ФОПів та населення, йдеться в постанові регулятора.
Основне завдання банківзабезпечити армію, підприємства та населення готівкою, підкреслюють у Нацбанку.

Самі собі суперечать.

Ні, просто треба елементарно подумати перш ніж панікувати. Якщо десь готівки є обмежений обсяг і є проблеми з оперативною доставкою, то можуть обмежити її видачу в одні руки, щоб вистачило на всіх, а не прийшов один рантьє і вигреб усю касу. Власне, це очевидно і вже було не раз і без війни.
klug
 
Повідомлень: 6458
З нами з: 18.08.14
Подякував: 282 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:37

Ну что,закон про увеличение суммы вкладов не проголосован,даже это они не в состоянии сделать.Зато всякой дряни наголосовали.Наверное,это не коррупционное голосование :evil:
Scotch
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 01.08.10
Подякував: 145 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:26

Re: Байки про банки і не тільки....

фонд не подняли,но хоть результаты стресс-тестов рассекретили https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... izi-bankiv
Яша
 
Повідомлень: 1198
З нами з: 10.04.07
Подякував: 128 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1355135613571358
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 232830
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 94041
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 27552
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (90)
30.12.2021 21:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.