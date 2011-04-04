Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Квесторе_поверніться написав:Програв спір на цій гілці шо Фонд піднімуть до 400000 грн до кінця року 2021. Шановних форумчан (переможців) прошу зголоситися яким макаром по американцю зі своєї кишені переложити в їх кишені?
greenozon написав:Чи можна буде знімати готівку? Нацбанк може в особливий період обмежувати зняття готівки з рахунків підприємств, ФОПів та населення, йдеться в постанові регулятора. Основне завдання банків – забезпечити армію, підприємства та населення готівкою, підкреслюють у Нацбанку.
Самі собі суперечать.
Ні, просто треба елементарно подумати перш ніж панікувати. Якщо десь готівки є обмежений обсяг і є проблеми з оперативною доставкою, то можуть обмежити її видачу в одні руки, щоб вистачило на всіх, а не прийшов один рантьє і вигреб усю касу. Власне, це очевидно і вже було не раз і без війни.