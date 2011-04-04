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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1355135613571358

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 109
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
9%
10
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 07:55

  Квесторе_поверніться написав:Програв спір на цій гілці шо Фонд піднімуть до 400000 грн до кінця року 2021.
Шановних форумчан (переможців) прошу зголоситися яким макаром по американцю зі своєї кишені переложити в їх кишені?

Кнопка "Донат" на любой моей табличке
То есть сюда: https://www.liqpay.ua/ru/checkout/card/donate4kurs
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:03

  Прораб написав:
  greenozon написав:Чи можна буде знімати готівку?
Нацбанк може в особливий період обмежувати зняття готівки з рахунків підприємств, ФОПів та населення, йдеться в постанові регулятора.
Основне завдання банківзабезпечити армію, підприємства та населення готівкою, підкреслюють у Нацбанку.

Самі собі суперечать.

Ні, просто треба елементарно подумати перш ніж панікувати. Якщо десь готівки є обмежений обсяг і є проблеми з оперативною доставкою, то можуть обмежити її видачу в одні руки, щоб вистачило на всіх, а не прийшов один рантьє і вигреб усю касу. Власне, це очевидно і вже було не раз і без війни.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:37

Ну что,закон про увеличение суммы вкладов не проголосован,даже это они не в состоянии сделать.Зато всякой дряни наголосовали.Наверное,это не коррупционное голосование :evil:
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:26

Re: Байки про банки і не тільки....

фонд не подняли,но хоть результаты стресс-тестов рассекретили https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... izi-bankiv
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:52

Вітаю колеги!
з Новим 22 Роком та Різдвом Христовим!

дякую усім, за те що ви Є!

хоч більшість вже і не актульно, але згадаємо НР ації банчиків по депошках ))

---

Депозитні акції
Акційний депозит «Нові гроші» в АкордБанку
Акційний вклад «На старт» в Ідея Банку для нових клієнтів
До 31 грудня 2021 року в ТАСкомбанку діє Акційний вклад
До 31 грудня 2021 року Універсал Банк проводить акцію до Дня заощаджень
До 31 грудня 2021 року в Агропросперіс Банку діє акційний депозит «Новорічна пропозиція»
До 31 грудня 2021 року діє депозитна акція до Дня народження Банку Інвестицій та Заощаджень
До 31 січня 2022 року Банк Січ запрошує взяти участь у новорічній депозитній акції
До 31 січня 2022 року в ComInBank діє депозитна акція «Зимовий хіт»
До 31 січня 2022 року Ідея Банк пропонує відкрити акційний депозит «Новорічний»

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greenozon
 
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