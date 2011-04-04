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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 гру, 2021 07:55
Кнопка "Донат" на любой моей табличке
То есть сюда:
Додано: Чет 30 гру, 2021 15:03
Ні, просто треба елементарно подумати перш ніж панікувати. Якщо десь готівки є обмежений обсяг і є проблеми з оперативною доставкою, то можуть обмежити її видачу в одні руки, щоб вистачило на всіх, а не прийшов один рантьє і вигреб усю касу. Власне, це очевидно і вже було не раз і без війни.
Додано: Чет 30 гру, 2021 19:37
Ну что,закон про увеличение суммы вкладов не проголосован,даже это они не в состоянии сделать.Зато всякой дряни наголосовали.Наверное,это не коррупционное голосование
Додано: Чет 30 гру, 2021 20:26
Re: Байки про банки і не тільки....
фонд не подняли,но хоть результаты стресс-тестов рассекретили
Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:52
Вітаю колеги!
з Новим 22 Роком та Різдвом Христовим!
дякую усім, за те що ви Є!
хоч більшість вже і не актульно, але згадаємо НР ації банчиків по депошках ))
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:29
так уже когда "несчастные случаи... - Будут"© ?
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