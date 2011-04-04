|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:58
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29856
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2141 раз.
- Подякували: 2241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|232849
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|94050
|
|
|18
|27562
|