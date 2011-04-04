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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1356135713581359

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 109
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
9%
10
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:58

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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 03:27

  klug написав:
  Прораб написав:Ну от щодо паніки Ви, наприклад, надумали.

Паніка та зрада почалися в наступному за Вашим повідомленні.

...це — фантастика!
Прораб
 
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