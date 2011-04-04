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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:58
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Козак-характерник
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Додано: Суб 01 січ, 2022 03:27
klug написав: Прораб написав:
Ну от щодо паніки Ви, наприклад, надумали.
Паніка та зрада почалися в наступному за Вашим повідомленні.
...це — фантастика!
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Прораб
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Додано: Суб 01 січ, 2022 15:34
как часто и где делают обзоры по количеству карт у разных банков, кто знает?
а то только моно пиарится, что у них уже почти 5 млн пользователей. интересно, насколько Альфа нарастила свою базу. Да и эксперимент Райф плюс АТБ насколько удачен?
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Shaman
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