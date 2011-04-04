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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1356135713581359

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 109
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
9%
10
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 03:27

  klug написав:
  Прораб написав:Ну от щодо паніки Ви, наприклад, надумали.

Паніка та зрада почалися в наступному за Вашим повідомленні.

...це — фантастика!
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 15:34

Re: Байки про банки і не тільки....

как часто и где делают обзоры по количеству карт у разных банков, кто знает?

а то только моно пиарится, что у них уже почти 5 млн пользователей. интересно, насколько Альфа нарастила свою базу. Да и эксперимент Райф плюс АТБ насколько удачен?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:43

  Shaman написав:как часто и где делают обзоры по количеству карт у разных банков, кто знает?

а то только моно пиарится, что у них уже почти 5 млн пользователей. интересно, насколько Альфа нарастила свою базу. Да и эксперимент Райф плюс АТБ насколько удачен?

НБУ публікує статистику емітованих банками карток. Статистика у розрізі окремих продуктів - добра воля самої банки
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:47

  klug написав:
  Shaman написав:как часто и где делают обзоры по количеству карт у разных банков, кто знает?

а то только моно пиарится, что у них уже почти 5 млн пользователей. интересно, насколько Альфа нарастила свою базу. Да и эксперимент Райф плюс АТБ насколько удачен?

НБУ публікує статистику емітованих банками карток. Статистика у розрізі окремих продуктів - добра воля самої банки

на регулярной основе или как обзор?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Shaman написав:
  klug написав:
  Shaman написав:как часто и где делают обзоры по количеству карт у разных банков, кто знает?

а то только моно пиарится, что у них уже почти 5 млн пользователей. интересно, насколько Альфа нарастила свою базу. Да и эксперимент Райф плюс АТБ насколько удачен?

НБУ публікує статистику емітованих банками карток. Статистика у розрізі окремих продуктів - добра воля самої банки

на регулярной основе или как обзор?
Регулярно
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:55

  Faceless написав:
Shaman написав:
  klug написав:НБУ публікує статистику емітованих банками карток. Статистика у розрізі окремих продуктів - добра воля самої банки

на регулярной основе или как обзор?
Регулярно

и где? :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 19:39

  Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:на регулярной основе или как обзор?
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и где? :D

Раньше был раздел с эксельками, сейчас не могу найти на новом сайте, только инфографику регулярно выкладывают
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:и где?

Если я правильно понял, о чем речь, тут: https://bank.gov.ua/ua/file/download?file=PC_table_4.xlsx
Сводная таблица тут: https://bank.gov.ua/ua/file/download?file=PC_table_1.xlsx

Все это находится здесь: https://bank.gov.ua/ua/payments/oversite в полезных материалах.

Самое интересное в этой статистике - разница между общим количеством карт и количеством используемых. Банки явно пытаются "продать что-нибудь ненужное".
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  Сибарит написав:Все это находится здесь: https://bank.gov.ua/ua/payments/oversite в полезных материалах.

А, вот его куда засунули. А то в старом дизайне сайтя я помню гнде оно было, а тут - прям как в Офис 2003 перешел после Офис XP
Faceless
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