Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 січ, 2022 03:27
klug написав: Прораб написав:
Ну от щодо паніки Ви, наприклад, надумали.
Паніка та зрада почалися в наступному за Вашим повідомленні.
...це — фантастика!
Прораб
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Додано: Суб 01 січ, 2022 15:34
как часто и где делают обзоры по количеству карт у разных банков, кто знает?
а то только моно пиарится, что у них уже почти 5 млн пользователей. интересно, насколько Альфа нарастила свою базу. Да и эксперимент Райф плюс АТБ насколько удачен?
Shaman
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Додано: Суб 01 січ, 2022 17:43
Shaman написав:
как часто и где делают обзоры по количеству карт у разных банков, кто знает?
а то только моно пиарится, что у них уже почти 5 млн пользователей. интересно, насколько Альфа нарастила свою базу. Да и эксперимент Райф плюс АТБ насколько удачен?
НБУ публікує статистику емітованих банками карток. Статистика у розрізі окремих продуктів - добра воля самої банки
klug
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Додано: Суб 01 січ, 2022 17:47
klug написав: Shaman написав:
как часто и где делают обзоры по количеству карт у разных банков, кто знает?
а то только моно пиарится, что у них уже почти 5 млн пользователей. интересно, насколько Альфа нарастила свою базу. Да и эксперимент Райф плюс АТБ насколько удачен?
НБУ публікує статистику
емітованих банками карток. Статистика у розрізі окремих продуктів - добра воля самої банки
на регулярной основе или как обзор?
Shaman
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Додано: Суб 01 січ, 2022 17:52
Shaman написав: klug написав: Shaman написав:
как часто и где делают обзоры по количеству карт у разных банков, кто знает?
а то только моно пиарится, что у них уже почти 5 млн пользователей. интересно, насколько Альфа нарастила свою базу. Да и эксперимент Райф плюс АТБ насколько удачен?
НБУ публікує статистику
емітованих банками карток. Статистика у розрізі окремих продуктів - добра воля самої банки
на регулярной основе или как обзор?
Регулярно
Faceless
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Додано: Суб 01 січ, 2022 17:55
Faceless написав: Shaman написав: klug написав: НБУ публікує статистику
емітованих банками карток. Статистика у розрізі окремих продуктів - добра воля самої банки
на регулярной основе или как обзор?
Регулярно
и где?
Shaman
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Додано: Суб 01 січ, 2022 19:39
Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав:на регулярной основе или как обзор?
Регулярно
и где?
Раньше был раздел с эксельками, сейчас не могу найти на новом сайте, только инфографику регулярно выкладывают
Faceless
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Додано: Суб 01 січ, 2022 20:19
Shaman написав:
и где?
Если я правильно понял, о чем речь, тут:
https://bank.gov.ua/ua/file/download?file=PC_table_4.xlsx
Сводная таблица тут:
https://bank.gov.ua/ua/file/download?file=PC_table_1.xlsx
Все это находится здесь:
https://bank.gov.ua/ua/payments/oversite
в полезных материалах.
Самое интересное в этой статистике - разница между общим количеством карт и количеством используемых. Банки явно пытаются "продать что-нибудь ненужное".
Сибарит
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Додано: Суб 01 січ, 2022 20:23
А, вот его куда засунули. А то в старом дизайне сайтя я помню гнде оно было, а тут - прям как в Офис 2003 перешел после Офис XP
Faceless
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Додано: Нед 02 січ, 2022 16:25
Кто-то знает в каком банке, кроме моно можно получить виртуальную премиальную карту Mastercard, чтобы уже завтра пройти fast line в Жулянах?
consul
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