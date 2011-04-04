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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1358135913601361

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 109
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
9%
10
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 11:08

  lubopytnaya написав:
  Вкладчик1234 написав:
  ihorsic написав:Когда у банок полноценный рабочий день с клиентами??? Со среды???

Со вторника

А уже есть календарь НБУ со всеми праздниками и выходными на 2022 год?

Із серпня 2020 року СЕП працює у режимі 23/7. Це означає, що незалежно від святкових та неробочих днів банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень.

Тому банки України самостійно визначають свій порядок роботи у вихідні, святкові та неробочі дні. Водночас вони враховують власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуються нормами законодавства України.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 12:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, с Новым годом.
Хочу с сайта налоговой онлайн заказать справку о доходах (в Налоговой специалист сказал можно), но для этого нужен КЭП (квалификационный ключ вроде). Как его сделать через какой-либо банк? Расскажите механизм
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 12:51

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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 16:40

НБУ обнародовал календарь работы банковской системы на 2022

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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:42

  Алексей77 написав:Господа, с Новым годом.
Хочу с сайта налоговой онлайн заказать справку о доходах (в Налоговой специалист сказал можно), но для этого нужен КЭП (квалификационный ключ вроде). Как его сделать через какой-либо банк? Расскажите механизм


вас гугл забанил?

https://g.zeos.in/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA ... 0%A6%D0%9F

кстати там уже приделали вход через дия.пидпис - проверил, работает
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:31

Большое спасибо, ramaz
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:55

  Алексей77 написав:Господа, с Новым годом.
Хочу с сайта налоговой онлайн заказать справку о доходах (в Налоговой специалист сказал можно), но для этого нужен КЭП (квалификационный ключ вроде). Как его сделать через какой-либо банк? Расскажите механизм


щас уже все намного проще - это можно делать прямо в Дие (в веб-версии) без всяких кабинетов налоговой.

А в веб-Дию вы можете войти через банк айди или дия-подпись и кэп вам будет не нужен.

Зображення

а так проще всего КЭП сделать в примат24 (если вам принципиально нужен файловый ключ КЭП) не подымая попы со стула. все остальные варианты, - надо куда-то ходить.

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:05

  Алексей77 написав:Господа, с Новым годом.
Хочу с сайта налоговой онлайн заказать справку о доходах (в Налоговой специалист сказал можно), но для этого нужен КЭП (квалификационный ключ вроде). Как его сделать через какой-либо банк? Расскажите механизм

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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:онлайн заказать справку о доходах
вы же в курсе, что справку за полный 2021 получают только в конце февраля 2022? если заказать сейчас, то IV квартал 2021 подтянется некорректно
apollo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  mustbe написав:Хотелось бы всё же получить честнозаработанный доллар )
кстати да, "Квесторе...", спор документально пока не закрыт
apollo
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