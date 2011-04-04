Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
ihorsic написав:Когда у банок полноценный рабочий день с клиентами??? Со среды???
Со вторника
А уже есть календарь НБУ со всеми праздниками и выходными на 2022 год?
Із серпня 2020 року СЕП працює у режимі 23/7. Це означає, що незалежно від святкових та неробочих днів банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень.
Тому банки України самостійно визначають свій порядок роботи у вихідні, святкові та неробочі дні. Водночас вони враховують власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуються нормами законодавства України.
Господа, с Новым годом. Хочу с сайта налоговой онлайн заказать справку о доходах (в Налоговой специалист сказал можно), но для этого нужен КЭП (квалификационный ключ вроде). Как его сделать через какой-либо банк? Расскажите механизм
Алексей77 написав:Господа, с Новым годом. Хочу с сайта налоговой онлайн заказать справку о доходах (в Налоговой специалист сказал можно), но для этого нужен КЭП (квалификационный ключ вроде). Как его сделать через какой-либо банк? Расскажите механизм
Алексей77 написав:Господа, с Новым годом. Хочу с сайта налоговой онлайн заказать справку о доходах (в Налоговой специалист сказал можно), но для этого нужен КЭП (квалификационный ключ вроде). Как его сделать через какой-либо банк? Расскажите механизм
щас уже все намного проще - это можно делать прямо в Дие (в веб-версии) без всяких кабинетов налоговой.
А в веб-Дию вы можете войти через банк айди или дия-подпись и кэп вам будет не нужен.
а так проще всего КЭП сделать в примат24 (если вам принципиально нужен файловый ключ КЭП) не подымая попы со стула. все остальные варианты, - надо куда-то ходить.
Алексей77 написав:Господа, с Новым годом. Хочу с сайта налоговой онлайн заказать справку о доходах (в Налоговой специалист сказал можно), но для этого нужен КЭП (квалификационный ключ вроде). Как его сделать через какой-либо банк? Расскажите механизм