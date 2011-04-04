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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 08 січ, 2022 11:14
apollo написав:
если заказать сейчас, то IV квартал 2021 подтянется некорректно
100%, він (4ий квартал) взагалі буде пустий (вірніше буде якась помилка фігурувати замість реальних даних)...
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greenozon
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