100%, він (4ий квартал) взагалі буде пустий (вірніше буде якась помилка фігурувати замість реальних даних)...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 08 січ, 2022 11:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 11 січ, 2022 17:39
нужен банк, что бы с карты этого банка в приложении или ИБ можно было
1. без комиссии перекидывать в любое время с карточного счета или с карты на карту пумба или привата
2. что бы легко было карту пополнять в терминалах
пумб, форвард и приват уже под фонд лежит. надо еще пару банков.
Додано: Вів 11 січ, 2022 18:09
моня депозити 11,5% і 12% на півтора і 2 роки
моня: депозити 11,5% і 12% на півтора і 2 роки
Додано: Вів 11 січ, 2022 18:31
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