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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1359136013611362

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 109
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
9%
10
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  apollo написав:если заказать сейчас, то IV квартал 2021 подтянется некорректно

100%, він (4ий квартал) взагалі буде пустий (вірніше буде якась помилка фігурувати замість реальних даних)...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:39

нужен банк, что бы с карты этого банка в приложении или ИБ можно было
1. без комиссии перекидывать в любое время с карточного счета или с карты на карту пумба или привата
2. что бы легко было карту пополнять в терминалах

пумб, форвард и приват уже под фонд лежит. надо еще пару банков.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:09

моня депозити 11,5% і 12% на півтора і 2 роки

моня: депозити 11,5% і 12% на півтора і 2 роки
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:31

  flyman написав:моня: депозити 11,5% і 12% на півтора і 2 роки

И вас с добрым утром! :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:58

  Игорь Алексеевич написав:нужен банк, что бы с карты этого банка в приложении или ИБ можно было
1. без комиссии перекидывать в любое время с карточного счета или с карты на карту пумба или привата
2. что бы легко было карту пополнять в терминалах

пумб, форвард и приват уже под фонд лежит. надо еще пару банков.


Todo, izi, БВР - обратите внимание. Рефки есть у меня в подписи, если нужно.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:29

  Игорь Алексеевич написав:нужен банк, что бы с карты этого банка в приложении или ИБ можно было
1. без комиссии перекидывать в любое время с карточного счета или с карты на карту пумба или привата
2. что бы легко было карту пополнять в терминалах

пумб, форвард и приват уже под фонд лежит. надо еще пару банков.


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greenozon
 
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