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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 08 січ, 2022 11:14
apollo написав:
если заказать сейчас, то IV квартал 2021 подтянется некорректно
100%, він (4ий квартал) взагалі буде пустий (вірніше буде якась помилка фігурувати замість реальних даних)...
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greenozon
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Додано: Вів 11 січ, 2022 17:39
нужен банк, что бы с карты этого банка в приложении или ИБ можно было
1. без комиссии перекидывать в любое время с карточного счета или с карты на карту пумба или привата
2. что бы легко было карту пополнять в терминалах
пумб, форвард и приват уже под фонд лежит. надо еще пару банков.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 11 січ, 2022 18:09
моня: депозити 11,5% і 12% на півтора і 2 роки
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flyman
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Додано: Вів 11 січ, 2022 18:31
flyman написав:
моня: депозити 11,5% і 12% на півтора і 2 роки
И вас с добрым утром!
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Додано: Сер 12 січ, 2022 20:58
Игорь Алексеевич написав:
нужен банк, что бы с карты этого банка в приложении или ИБ можно было
1. без комиссии перекидывать в любое время с карточного счета или с карты на карту пумба или привата
2. что бы легко было карту пополнять в терминалах
пумб, форвард и приват уже под фонд лежит. надо еще пару банков.
Todo, izi, БВР - обратите внимание. Рефки есть у меня в подписи, если нужно.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 21:29
Игорь Алексеевич написав:
нужен банк, что бы с карты этого банка в приложении или ИБ можно было
1. без комиссии перекидывать в любое время с карточного счета или с карты на карту пумба или привата
2. что бы легко было карту пополнять в терминалах
пумб, форвард и приват уже под фонд лежит. надо еще пару банков.
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Додано: Чет 13 січ, 2022 08:44
Возможно ли без комиса, сделать перевод с карты Привата на карту ПУМБ (всекарта)?
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universez
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Додано: Чет 13 січ, 2022 09:42
universez написав:
Возможно ли без комиса, сделать перевод с карты Привата на карту ПУМБ (всекарта)?
хитрым способом
Через "платежи".
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Hotab
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