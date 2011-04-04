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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 січ, 2022 13:52
Игорь Алексеевич написав:
тоже год назад здесь подсказали как с привата карты универсальная на карту пумб кидать деньги за 5сек и без комиссии. Деньги моментально приходят.
только должна быть кредитка от пумба (все можу) или дебитка (все карта)
на др. карты пумба вроде с комиссией, но точно не скажу, т.к пользуюсь только этими
все більше переконуюся, що "з банків геть", тишком-нишком вводять все нові комісії.
Укргаз зняв за внесення в касі 0.5%, без попередження. Спитав "комісій нема" - відповідь "нема", вніс грощі - комісія є.
В Приваті в касі на кредитку теж внесення з комісією, тому тре йти до банкомата і там його годувати пачками.
От ще хто лишився? Альфабанк? Щоб занести готівку в касу, а потім по Ібану перекинути гроші без комісій?
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:08
flyman написав: Альфабанк? Щоб занести готівку в касу, а потім по Ібану перекинути гроші без комісій?
В Альфі поповнення в касі від 10тис. без комісії (було від 4тис.).
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:17
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:00
flyman написав: Игорь Алексеевич написав:
тоже год назад здесь подсказали как с привата карты универсальная на карту пумб кидать деньги за 5сек и без комиссии. Деньги моментально приходят.
только должна быть кредитка от пумба (все можу) или дебитка (все карта)
на др. карты пумба вроде с комиссией, но точно не скажу, т.к пользуюсь только этими
все більше переконуюся, що "з банків геть", тишком-нишком вводять все нові комісії.
Укргаз зняв за внесення в касі 0.5%, без попередження. Спитав "комісій нема" - відповідь "нема", вніс грощі - комісія є.
Это потому, что пополнялась карта для депозитов, тариф "Эконом", у него почти все пополнения, в т.ч. пополнение в кассе, -- платные
В Приваті в касі на кредитку теж внесення з комісією, тому тре йти до банкомата і там його годувати пачками.
От ще хто лишився? Альфабанк? Щоб занести готівку в касу, а потім по Ібану перекинути гроші без комісій?
В Газе для этих целей сейчас можно Прозапас использовать
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alter
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 20:40
А ходил уже кто то с нулевой декларацией в банк? Ее принимают как источник?
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:04
Scholar написав:
А ходил уже кто то с нулевой декларацией в банк? Ее принимают как источник?
это гетманцевщиной никто тут не страдает.
сначала они, - потом мы пойдем.
Они заполнили декларации, позаписывали себе кто что хотел и никопейки не платили с этого налога, а от нас требуют.
В Грузии, если не ошибаюсь на всю страну ок. 30 000 долл задекларировали.
Думаю у нас будет что-то наподобии, но то что будет это провальный проект эт опонятнор - будут продлевать еще по несколько раз.
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:43
alter написав: flyman написав: Игорь Алексеевич написав:
тоже год назад здесь подсказали как с привата карты универсальная на карту пумб кидать деньги за 5сек и без комиссии. Деньги моментально приходят.
только должна быть кредитка от пумба (все можу) или дебитка (все карта)
на др. карты пумба вроде с комиссией, но точно не скажу, т.к пользуюсь только этими
все більше переконуюся, що "з банків геть", тишком-нишком вводять все нові комісії.
Укргаз зняв за внесення в касі 0.5%, без попередження. Спитав "комісій нема" - відповідь "нема", вніс грощі - комісія є.
Это потому, что пополнялась карта для депозитов, тариф "Эконом", у него почти все пополнения, в т.ч. пополнение в кассе, -- платные
В Приваті в касі на кредитку теж внесення з комісією, тому тре йти до банкомата і там його годувати пачками.
От ще хто лишився? Альфабанк? Щоб занести готівку в касу, а потім по Ібану перекинути гроші без комісій?
В Газе для этих целей сейчас можно Прозапас использовать
раніше була нормальна карта (закінчився термін дії), зараз Газмяз всучив по тихарю якусь лажу, ганьба!
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:58
flyman написав: alter написав: flyman написав:
все більше переконуюся, що "з банків геть", тишком-нишком вводять все нові комісії.
Укргаз зняв за внесення в касі 0.5%, без попередження. Спитав "комісій нема" - відповідь "нема", вніс грощі - комісія є.
Это потому, что пополнялась карта для депозитов, тариф "Эконом", у него почти все пополнения, в т.ч. пополнение в кассе, -- платные
В Приваті в касі на кредитку теж внесення з комісією, тому тре йти до банкомата і там його годувати пачками.
От ще хто лишився? Альфабанк? Щоб занести готівку в касу, а потім по Ібану перекинути гроші без комісій?
В Газе для этих целей сейчас можно Прозапас использовать
раніше була нормальна карта (закінчився термін дії), зараз Газмяз всучив по тихарю якусь лажу, ганьба!
Да, это они тарифы в том году сменили, вот и результат
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alter
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Додано: Суб 15 січ, 2022 18:09
IMPRINTER написав: Scholar написав:
А ходил уже кто то с нулевой декларацией в банк? Ее принимают как источник?
это гетманцевщиной никто тут не страдает.
сначала они, - потом мы пойдем.
Они заполнили декларации, позаписывали себе кто что хотел и никопейки не платили с этого налога, а от нас требуют.
В Грузии, если не ошибаюсь на всю страну ок. 30 000 долл задекларировали.
Думаю у нас будет что-то наподобии, но то что будет это провальный проект эт опонятнор - будут продлевать еще по несколько раз.
Да гайки закрутят. Вон уже пишут, что договора продажи недвиги старше 3х лет не принимают, на депопроценты носом крутят и прочая хня происходит. Дойка началась блт
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Додано: Суб 15 січ, 2022 23:40
Scholar написав: IMPRINTER написав: Scholar написав:
А ходил уже кто то с нулевой декларацией в банк? Ее принимают как источник?
это гетманцевщиной никто тут не страдает.
сначала они, - потом мы пойдем.
Они заполнили декларации, позаписывали себе кто что хотел и никопейки не платили с этого налога, а от нас требуют.
В Грузии, если не ошибаюсь на всю страну ок. 30 000 долл задекларировали.
Думаю у нас будет что-то наподобии, но то что будет это провальный проект эт опонятнор - будут продлевать еще по несколько раз.
Да гайки закрутят. Вон уже пишут, что договора продажи недвиги старше 3х лет не принимают, на депопроценты носом крутят и прочая хня происходит. Дойка началась блт
З таким підходом КРЖН ляже як карточний будинок
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flyman
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