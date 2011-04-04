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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1361136213631364

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 109
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
9%
10
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 13:52

з банків геть

  Игорь Алексеевич написав:тоже год назад здесь подсказали как с привата карты универсальная на карту пумб кидать деньги за 5сек и без комиссии. Деньги моментально приходят.
только должна быть кредитка от пумба (все можу) или дебитка (все карта)
на др. карты пумба вроде с комиссией, но точно не скажу, т.к пользуюсь только этими

все більше переконуюся, що "з банків геть", тишком-нишком вводять все нові комісії.
Укргаз зняв за внесення в касі 0.5%, без попередження. Спитав "комісій нема" - відповідь "нема", вніс грощі - комісія є.

В Приваті в касі на кредитку теж внесення з комісією, тому тре йти до банкомата і там його годувати пачками.

От ще хто лишився? Альфабанк? Щоб занести готівку в касу, а потім по Ібану перекинути гроші без комісій?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:08

Re: Байки про банки і не тільки....

flyman написав: Альфабанк? Щоб занести готівку в касу, а потім по Ібану перекинути гроші без комісій?

В Альфі поповнення в касі від 10тис. без комісії (було від 4тис.).
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:17

малі невідомі банчики в депозитній СантаБарбарі )


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-120122/
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:00

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:тоже год назад здесь подсказали как с привата карты универсальная на карту пумб кидать деньги за 5сек и без комиссии. Деньги моментально приходят.
только должна быть кредитка от пумба (все можу) или дебитка (все карта)
на др. карты пумба вроде с комиссией, но точно не скажу, т.к пользуюсь только этими

все більше переконуюся, що "з банків геть", тишком-нишком вводять все нові комісії.
Укргаз зняв за внесення в касі 0.5%, без попередження. Спитав "комісій нема" - відповідь "нема", вніс грощі - комісія є.

Это потому, что пополнялась карта для депозитов, тариф "Эконом", у него почти все пополнения, в т.ч. пополнение в кассе, -- платные

В Приваті в касі на кредитку теж внесення з комісією, тому тре йти до банкомата і там його годувати пачками.

От ще хто лишився? Альфабанк? Щоб занести готівку в касу, а потім по Ібану перекинути гроші без комісій?

В Газе для этих целей сейчас можно Прозапас использовать
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 20:40

Re: Байки про банки і не тільки....

А ходил уже кто то с нулевой декларацией в банк? Ее принимают как источник?
Scholar
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:04

  Scholar написав:А ходил уже кто то с нулевой декларацией в банк? Ее принимают как источник?


это гетманцевщиной никто тут не страдает.
сначала они, - потом мы пойдем.
Они заполнили декларации, позаписывали себе кто что хотел и никопейки не платили с этого налога, а от нас требуют.

В Грузии, если не ошибаюсь на всю страну ок. 30 000 долл задекларировали.
Думаю у нас будет что-то наподобии, но то что будет это провальный проект эт опонятнор - будут продлевать еще по несколько раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:43

  alter написав:
  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:тоже год назад здесь подсказали как с привата карты универсальная на карту пумб кидать деньги за 5сек и без комиссии. Деньги моментально приходят.
только должна быть кредитка от пумба (все можу) или дебитка (все карта)
на др. карты пумба вроде с комиссией, но точно не скажу, т.к пользуюсь только этими

все більше переконуюся, що "з банків геть", тишком-нишком вводять все нові комісії.
Укргаз зняв за внесення в касі 0.5%, без попередження. Спитав "комісій нема" - відповідь "нема", вніс грощі - комісія є.

Это потому, что пополнялась карта для депозитов, тариф "Эконом", у него почти все пополнения, в т.ч. пополнение в кассе, -- платные

В Приваті в касі на кредитку теж внесення з комісією, тому тре йти до банкомата і там його годувати пачками.

От ще хто лишився? Альфабанк? Щоб занести готівку в касу, а потім по Ібану перекинути гроші без комісій?

В Газе для этих целей сейчас можно Прозапас использовать

раніше була нормальна карта (закінчився термін дії), зараз Газмяз всучив по тихарю якусь лажу, ганьба!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:58

Re: Байки про банки і не тільки....

flyman написав:
  alter написав:
  flyman написав:все більше переконуюся, що "з банків геть", тишком-нишком вводять все нові комісії.
Укргаз зняв за внесення в касі 0.5%, без попередження. Спитав "комісій нема" - відповідь "нема", вніс грощі - комісія є.

Это потому, что пополнялась карта для депозитов, тариф "Эконом", у него почти все пополнения, в т.ч. пополнение в кассе, -- платные

В Приваті в касі на кредитку теж внесення з комісією, тому тре йти до банкомата і там його годувати пачками.

От ще хто лишився? Альфабанк? Щоб занести готівку в касу, а потім по Ібану перекинути гроші без комісій?

В Газе для этих целей сейчас можно Прозапас использовать

раніше була нормальна карта (закінчився термін дії), зараз Газмяз всучив по тихарю якусь лажу, ганьба!
Да, это они тарифы в том году сменили, вот и результат
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 18:09

  IMPRINTER написав:
  Scholar написав:А ходил уже кто то с нулевой декларацией в банк? Ее принимают как источник?


это гетманцевщиной никто тут не страдает.
сначала они, - потом мы пойдем.
Они заполнили декларации, позаписывали себе кто что хотел и никопейки не платили с этого налога, а от нас требуют.

В Грузии, если не ошибаюсь на всю страну ок. 30 000 долл задекларировали.
Думаю у нас будет что-то наподобии, но то что будет это провальный проект эт опонятнор - будут продлевать еще по несколько раз.


Да гайки закрутят. Вон уже пишут, что договора продажи недвиги старше 3х лет не принимают, на депопроценты носом крутят и прочая хня происходит. Дойка началась блт
Scholar
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 23:40

  Scholar написав:
  IMPRINTER написав:
  Scholar написав:А ходил уже кто то с нулевой декларацией в банк? Ее принимают как источник?


это гетманцевщиной никто тут не страдает.
сначала они, - потом мы пойдем.
Они заполнили декларации, позаписывали себе кто что хотел и никопейки не платили с этого налога, а от нас требуют.

В Грузии, если не ошибаюсь на всю страну ок. 30 000 долл задекларировали.
Думаю у нас будет что-то наподобии, но то что будет это провальный проект эт опонятнор - будут продлевать еще по несколько раз.


Да гайки закрутят. Вон уже пишут, что договора продажи недвиги старше 3х лет не принимают, на депопроценты носом крутят и прочая хня происходит. Дойка началась блт

З таким підходом КРЖН ляже як карточний будинок
flyman
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