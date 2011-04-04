|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:46
господа, так что, идем к тридцадке?
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38320
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6105 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:54
IMPRINTER написав:
господа, так что, идем к тридцадке?
а потом гроХаемся на 25
шо там на валютке грят?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1631
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 січ, 2022 16:01
Amethyst написав: IMPRINTER написав:
господа, так что, идем к тридцадке?
а потом гроХаемся на 25
шо там на валютке грят?
Про 25 вже навіть не згадують. І про 26 теж.
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 776
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 січ, 2022 16:19
IMPRINTER написав:господа, так что, идем к тридцадке?
повернення хоча б до 28.30 було б за щастя
, а побити рекорди останніх 7 років стабільності курсом 30+, то буде якимось сюрпризом для 60% опитаних форумчан, які відають перевагу $. А більшість рідко виграє
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1797
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 січ, 2022 16:45
Amethyst написав: IMPRINTER написав:
господа, так что, идем к тридцадке?
а потом гроХаемся на 25
шо там на валютке грят?
шось кажется, что уже нет ...
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38320
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6105 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|233365
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|94306
|
|
|18
|27673
|
|