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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 січ, 2022 13:28
Козак-характерник
Тридцадка будет раньше, чем сывочолого арестуют?)
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Додано: Вів 18 січ, 2022 20:34
Козак-характерник написав:
Сьогодні ти поклав гроші на депозит, а завтра в тебе запитають про походження коштів. При чому правила можуть перевстановити в процесі. Або тіло депо наЛОХом обкладуть. Зараз такі мутняки, що не розумію взагалі мотиваціі, навіщо нести гроші з великою ймовірністю конфіскації. А раптом війна? І все для фронту, все для побєди! Разморозка, заморозка, конфіскація + гіпердевал...І всі ці ризики за жалюгідні відсотки у банкстера? Неначе люди подуріли. Самі на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть.
Братина. пробач, але це сон рябої кобили.
Навіщо дурниці пишеш, шукаєш під них грунт і морочиш людям голову.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 20:37
Где надежнее хранить наличную валюту во время войны -в банковской ячейке или дома в мешке с мусором?
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Investor_K
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Додано: Вів 18 січ, 2022 20:43
Investor_K написав:
Где надежнее хранить наличную валюту во время войны -в банковской ячейке или дома в мешке с мусором?
Під грушею в три літровій банці
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Ukrainian
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Додано: Вів 18 січ, 2022 20:45
Какая еще груша в городской квартире?
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Investor_K
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Додано: Вів 18 січ, 2022 20:56
Investor_K написав:
Какая еще груша в городской квартире?
в карнизах от занавесок
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Goodman
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Додано: Вів 18 січ, 2022 20:58
Investor_K написав:
Где надежнее хранить наличную валюту во время войны -в банковской ячейке или дома в мешке с мусором?
как насчет в usdt ?
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alter
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Додано: Вів 18 січ, 2022 22:12
IMPRINTER написав:Козак-характерник
Тридцадка будет раньше, чем сывочолого арестуют?)
вместе
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Додано: Вів 18 січ, 2022 22:31
Investor_K написав:
Где надежнее хранить наличную валюту во время войны -в банковской ячейке или дома в мешке с мусором?
В Венгрии в 1956-м банки были "лакомым" объектом для вежливых зеленых человечков...; доказать же что было в ячейке - нереально... Да и квартира - тоже не лучший вариант.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 22:36
Миша-клиент написав:
зеленых человечков...
Який багатозначний вираз ...
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