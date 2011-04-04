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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1364136513661367>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 109
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
9%
10
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:28

Козак-характерник

Тридцадка будет раньше, чем сывочолого арестуют?)
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 20:34

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Сьогодні ти поклав гроші на депозит, а завтра в тебе запитають про походження коштів. При чому правила можуть перевстановити в процесі. Або тіло депо наЛОХом обкладуть. Зараз такі мутняки, що не розумію взагалі мотиваціі, навіщо нести гроші з великою ймовірністю конфіскації. А раптом війна? І все для фронту, все для побєди! Разморозка, заморозка, конфіскація + гіпердевал...І всі ці ризики за жалюгідні відсотки у банкстера? Неначе люди подуріли. Самі на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть.


Братина. пробач, але це сон рябої кобили.
Навіщо дурниці пишеш, шукаєш під них грунт і морочиш людям голову.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 20:37

Re: Байки про банки і не тільки....

Где надежнее хранить наличную валюту во время войны -в банковской ячейке или дома в мешке с мусором?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 20:43

  Investor_K написав:Где надежнее хранить наличную валюту во время войны -в банковской ячейке или дома в мешке с мусором?

Під грушею в три літровій банці
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 20:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Какая еще груша в городской квартире?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 20:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  Investor_K написав:Какая еще груша в городской квартире?

в карнизах от занавесок
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 20:58

  Investor_K написав:Где надежнее хранить наличную валюту во время войны -в банковской ячейке или дома в мешке с мусором?

как насчет в usdt ?
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:12

  IMPRINTER написав:Козак-характерник

Тридцадка будет раньше, чем сывочолого арестуют?)

вместе :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:31

  Investor_K написав:Где надежнее хранить наличную валюту во время войны -в банковской ячейке или дома в мешке с мусором?


В Венгрии в 1956-м банки были "лакомым" объектом для вежливых зеленых человечков...; доказать же что было в ячейке - нереально... Да и квартира - тоже не лучший вариант.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  Миша-клиент написав:зеленых человечков...


Який багатозначний вираз ...
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