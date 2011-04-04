Навіть з урахуванням поданих програм станом на 1 грудня 2021 року було 5 банків, які не вписуються у цільові рівні за кризовим сценарієм.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 22 січ, 2022 20:39
П'ять банків, які провалили стрес-тест (виправлено)
Навіть з урахуванням поданих програм станом на 1 грудня 2021 року було 5 банків, які не вписуються у цільові рівні за кризовим сценарієм.
Додано: Нед 23 січ, 2022 20:17
Re: Байки про банки і не тільки....
Что у нас с поднятием ставок по депозитам?
Додано: Нед 23 січ, 2022 20:54
Додано: Пон 24 січ, 2022 10:52
А-банк немного природял проц. ставки до 11.5
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Пон 24 січ, 2022 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 січ, 2022 10:55
Re: Байки про банки і не тільки....
У кого есть опыт открытия счетов за границей? Какие есть нюансы и подводные камни? Интересуют близкие к нам страны - Словакия, Венгрия, Польша, Грузия
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:23
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