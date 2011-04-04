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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1367136813691370

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 109
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
9%
10
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:39

П'ять банків, які провалили стрес-тест (виправлено)
Навіть з урахуванням поданих програм станом на 1 грудня 2021 року було 5 банків, які не вписуються у цільові рівні за кризовим сценарієм.

https://minfin.com.ua/ua/2022/01/19/79447228/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:17

Re: Байки про банки і не тільки....

Что у нас с поднятием ставок по депозитам?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:54

  Investor_K написав:Что у нас с поднятием ставок по депозитам?

тууужимся
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:52

А-банк немного природял проц. ставки до 11.5
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Пон 24 січ, 2022 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:55

Re: Байки про банки і не тільки....

У кого есть опыт открытия счетов за границей? Какие есть нюансы и подводные камни? Интересуют близкие к нам страны - Словакия, Венгрия, Польша, Грузия
Investor_K
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Информационный сервис для просмотра коммуналки (Киев, Одесса, Харьков)
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:25

  Investor_K написав:У кого есть опыт открытия счетов за границей? Какие есть нюансы и подводные камни? Интересуют близкие к нам страны - Словакия, Венгрия, Польша, Грузия


вижу только один минус, и Украина и Грузия в следующем году присоеденятся к CRS. Международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах - https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/10/08/813081-nado-znat-avtomaticheskom
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  Oleg_Sa написав:А-банк немного природял проц. ставки до 11.5

да продавил поднятие и сегодня бил уже обзвон , приглашают и про трансфер бонус тоже бил разговор, Ашечка растеряла своих деполюдей - сбежали в Моньку
Goodman
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