Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 22 січ, 2022 20:39
П'ять банків, які провалили стрес-тест (виправлено)
Навіть з урахуванням поданих програм станом на 1 грудня 2021 року було 5 банків, які не вписуються у цільові рівні за кризовим сценарієм.
https://minfin.com.ua/ua/2022/01/19/79447228/
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Додано: Нед 23 січ, 2022 20:17
Что у нас с поднятием ставок по депозитам?
Investor_K
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Додано: Нед 23 січ, 2022 20:54
Investor_K написав:
Что у нас с поднятием ставок по депозитам?
тууужимся
Amethyst
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Додано: Пон 24 січ, 2022 10:52
А-банк немного природял проц. ставки до 11.5
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Oleg_Sa
в Пон 24 січ, 2022 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 10:55
У кого есть опыт открытия счетов за границей? Какие есть нюансы и подводные камни? Интересуют близкие к нам страны - Словакия, Венгрия, Польша, Грузия
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Додано: Пон 24 січ, 2022 13:23
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Додано: Пон 24 січ, 2022 15:25
Investor_K написав:
У кого есть опыт открытия счетов за границей? Какие есть нюансы и подводные камни? Интересуют близкие к нам страны - Словакия, Венгрия, Польша, Грузия
вижу только один минус, и Украина и Грузия в следующем году присоеденятся к CRS. Международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах -
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/10/08/813081-nado-znat-avtomaticheskom
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:17
Oleg_Sa написав:
А-банк немного природял проц. ставки до 11.5
да продавил поднятие и сегодня бил уже обзвон , приглашают и про трансфер бонус тоже бил разговор, Ашечка растеряла своих деполюдей - сбежали в Моньку
Goodman
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:32
Goodman написав: Oleg_Sa написав:
А-банк немного природял проц. ставки до 11.5
да продавил поднятие и сегодня бил уже обзвон , приглашают и про трансфер бонус тоже бил разговор, Ашечка растеряла своих деполюдей - сбежали в Моньку
нема 11.5
хіба при подовження депозиту онлайн на 15 міс 11 % буде +0.5 %
flyman
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