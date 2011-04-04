в мобильном приложении конструктор показивает, что есть.
Зайдите, виберите мАх вигоду , убедитесь, что там ползунок стоит на 15 мес и введите желаемую сумму 150 000 грн - вуаля, 11,5% .... только нахіба? Монька дает с барского плеча 12
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 січ, 2022 08:02
Re: Байки про банки і не тільки....
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