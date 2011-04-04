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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 01:13
Господа, подскажите, какие банкоматы по чужим картам VISA более-менее нормально выдают ? Пока тока Креди Ангиколь нашел - 5 к с однйой карты за одно снятие (но при этом снять можно тока раз) - есть кто по жирнее дает?
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 01:21
IMPRINTER можно сибас попробовать. Когда-то он выдавал 8к и больше, в зависимости от регион
Ещё встречал хороший отзыв по кредо по этому вопросу, но не проверял
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 01:34
Вкладчик1234 написав:IMPRINTER
можно сибас попробовать. Когда-то он выдавал 8к и больше, в зависимости от регион
Ещё встречал хороший отзыв по кредо по этому вопросу, но не проверял
спасибо. попробуем )
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 05:50
IMPRINTER написав:
Господа, подскажите, какие банкоматы по чужим картам VISA более-менее нормально выдают ? Пока тока Креди Ангиколь нашел - 5 к с однйой карты за одно снятие (но при этом снять можно тока раз) - есть кто по жирнее дает?
Мегабанк 3500 за раз, но не раз
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vollena71
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 07:10
IMPRINTER написав:
Господа, подскажите, какие банкоматы по чужим картам VISA более-менее нормально выдают ? Пока тока Креди Ангиколь нашел - 5 к с однйой карты за одно снятие (но при этом снять можно тока раз) - есть кто по жирнее дает?
Можна ОТР ще спробувати, давав і по 8к і не раз...
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kreuz
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 07:15
flysoulfly написав: flyman написав:
Мені тільки цікаво, чому перехід із орбіти гривнедепозитів на орбіту ОВДП сприймається негативно.
Дохідність вища. За рахунок податків чистий дохід +20% "як з куща".
"Білий", персоналізований купонний дохід.
Можливість продати ОВДП в любий робочий день і отримати на рахунок грн. на наступний, а не як з депозитом чекати закінчення, і не лоханутися із автопролонгацією.
Слідкувати за стелею Фонда грабування у 200К у випадку банків.
При перевищенні 200К бігати по кількох банках щоб розмістити кошти.
для госгарантий, а ОСОБЕННО по "внутренним"обязательствам, - времена такие, что...
В час Ч
, когда критическая масса держателей ОВДП захотят их срочно продать - будет или мизерное количество покупателей, т.е. продадите грубо говоря,за половину цены,
или какой-либо "стоп торги" до реструктуризации очередными "варрантами" очередной "Яресько",
или ваш банк-брокер ОВДП окажется банком некоего спонсора международного терроризма М.Фридмана, который в одном из потенциальных списков будущих штатовских санкций...
так что не всё так однозначно...
Над банками стоїть НБУ, котрий їХ трохи пожурить відносно швидко (на крайняк кілька тижнів через фонд зачекати доведеться) раптом що, а над державою хіба ЄСПЛ, але він справи (мав досвід) роками розглядає, та й без жодних гарантій виплат. Це ще одна з причин не грати з державою...
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:22
IMPRINTER написав:
Господа, подскажите, какие банкоматы по чужим картам VISA более-менее нормально выдают ? Пока тока Креди Ангиколь нашел - 5 к с однйой карты за одно снятие (но при этом снять можно тока раз) - есть кто по жирнее дает?
Тут надо уточнять чей банкомат и чья карта. Например в авале у меня 2 пакетные карты виза и мастер голды так ОТП выдавал по обеим по 20 тыс если 500-ки. По карте же банка инвестиций и сбережений виза выдает только тыщу за раз и всего один раз. По другим же мастеркардам ОТП дает только по 2 тыщ. но сколько хочеш раз.
А Агриколь выдает по 6 тыс и тока раз и не важно виза- мастер- голд- не голд .Всем.
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VLADPn
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